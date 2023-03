La secuela de 'Pokémon: Detective Pikachu' se pone en marcha oficialmente

En 2019 Pokémon: Detective Pikachu hizo 449 millones de dólares en taquilla. No estaba mal y tampoco causó una mala impresión entre los fans, que bendijeron esta primer proyecto de acción real dedicado a las populares criaturas de Nintendo. Detective Pikachu se basaba libremente en uno de los juegos más ignotos de la marca, y de cara a recrear su mundo eligió a Ryan Reynolds para dar voz a un Pikachu parlante que adoraba el café y además era detective.

Una mezcla explosiva, y tras la taquilla resultante era lógico esperar que Warner y Legendary Entertainment quisieran volver a coordinarse para realizar la secuela. Sin embargo esta no llegó a concretarse de inmediato, pasando por diversos puntos muertos hasta que Justice Smith, el protagonista humano de la primera entrega, dijo creer que Detective Pikachu 2 no saldría adelante. Deadline se hace eco, ahora, de que la película ha cobrado energía, y se ha puesto oficialmente en marcha.

Chris Galletta escribe su guion partiendo del film de Rob Letterman, y Legendary tantea como director a Jonathan Krisel. Krisel viene de Saturday Night Live y aún no ha dirigido ningún film: ha trabajado en la serie Baskets con Zach Galifianakis y en Portlandia con Fred Armisen, colocándole en el camino para dirigir otro proyecto que, como Detective Pikachu 2, llevaba tiempo en el limbo. Se trata de la película de Barrio Sésamo con Anne Hathaway, que se supone que está en marcha también.

En lo que respecta a la secuela de Detective Pikachu, solo Galletta está confirmado como guionista. Las negociaciones con Krisel no han terminado, y aunque la intención es que Reynolds vuelva a poner voz al ratón amarillo, no hay confirmado nada. La película original contaba con Kathryn Newton (vista recientemente en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía), Bill Nighy y Ken Watanabe como intérpretes de carne y hueso al margen de Smith, y no se sabe aún si podrían volver.

El desarrollo de Detective Pikachu 2 coincide con la intención de Netflix de contribuir a la saga de Nintendo, pues en 2021 anunció una serie de acción real (al margen de la inminente La conserje Pokémon). Estos proyectos coinciden con un punto tan dulce como otro cualquiera para la franquicia (lleva décadas en lo más alto), pero decisivo: más allá del lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura, el longevo anime de Pokémon mostró hace poco a Ash Ketchum ganando la Liga Pokémon.

Puesto que el reboot correspondiente ya tiene protagonistas confirmados (Liko y Roy) y llegará a lo largo de este año, la secuela de Detective Pikachu empieza a coger forma en el mejor momento posible.

