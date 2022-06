La secuela de 'Joker' ya tiene título (y Joaquin Phoenix ya ha leído el guion)

Bien la ames, bien la odies, está claro que Joker es una película cuya importancia no debe subestimarse. Además de convertirse en la primera película clasificada 'R' en EE UU que superó los mil millones de dólares recaudados, esta revisión 'adulta' del villano de Batman le granjeó a Joaquin Phoenix su Oscar al actor principal. Así pues, las noticias sobre una secuela tienen prioridad máxima.

Y, gracias a los últimos posts en Instagram del director Todd Phillips, ya sabemos un par de cosas sobre la secuela en cuestión.

Según ha publicado Phillips, la segunda parte de Joker se titulará Joker: Folie à Deux. Una expresión francesa que viene a significar "locura entre dos", que da su nombre al trastorno psicótico compartido... y que, estando como están las cosas en Gotham City, podría apuntar, bien a la relación de Joker con el Caballero Oscuro, bien con (¡cielos!) Harley Quinn.

Pero esto no es todo: el post de Phillips también muestra a Joaquin Phoenix leyendo el libreto que firman el director y Scott Silver. Así que el regreso del actor al papel queda plenamente confirmado.

No esperemos, eso sí, el encuentro de esta versión del Joker con el 'Bats' de Robert Pattinson. Básicamente, porque The Batman nos ha mostrado ya a su propia versión del arlequín asesino, interpretada por Barry Keoghan. Pero siempre cabe la posibilidad de que DC apueste por los multiversos, así que dicho cara a cara no es descartable al 100%.

