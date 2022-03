La secuela de ‘Free Guy’ ya está en marcha (la primera de varias)

Durante la promoción de Free Guy fue habitual que se destacara su “originalidad”. El hecho de que no fuera ni una secuela ni un remake. En la historia de este NPC de un juego online que descubre que lo es y se rebela se percibían resonancias a El show de Truman o La LEGO Película, pero no le quitemos mérito a Shawn Levy: sobre todo, porque ha logrado conectar con el público. Free Guy se retrasó varias veces por culpa de la pandemia, y cuando por fin se estrenó recaudó hasta 331 millones de dólares: exacto, la historia original más taquillera desde que el COVID entró en nuestra vida.

Esta alergia a la condición de Hollywood como regurgitadora de franquicias no va a impedir, por supuesto, que Free Guy disponga de su secuela. Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios, fue entrevistado recientemente por The Hollywood Reporter, y durante esta velada lanzó varios titulares. Que tras la reciente Muerte en el Nilo íbamos a ver una tercera aventura de Kenneth Branagh como Hércules Poirot. Que Fede Álvarez dirigiría un film de Alien destinado directamente a Hulu. Y que, además, Free Guy no solo iba a contar con secuela, sino posiblemente con varias: ese universo cinematográfico que tanto obsesiona a cualquier major que se precie.

“Tenemos más películas de Avatar en camino, tenemos más películas de Free Guy… vamos a estar muy ocupados”, explicó Asbell. “El mundo de la película se presta a expandirse más allá del personaje de Ryan Reynolds, Guy, así que esto podría significar más secuelas”. Free Guy 2 está tan cerca, de hecho, que Asbell asegura estar a punto de recibir el borrador final del guion, luego de haber tenido acceso a varios tratamientos. “Estamos a la espera de un guion a escasos días de distancia. Es una historia fantástica”, insiste, sin confirmar si Matt Lieberman y Zak Penn vuelven a encargarse de él tras haber escrito la película original.

Por ahora es todo lo que sabemos del futuro de Free Guy, pero Asbell tiene razón en lo tocante a las posibilidades de su mundo, que cruza el presente de los videojuegos con un sano interés por jugar con marcas registradas de Hollywood (como quedó claro con esa providencial aparición del sable láser en el primer film). La película, protagonizada por Ryan Reynolds y Jodie Comer, está disponible en el catálogo de Disney+.

