La secuela de ‘Encantada’ tendrá “muchas más canciones y bailes”, según Amy Adams

A estas alturas Amy Adams no tiene nada que demostrar. Su talento como actriz, si bien aún no le ha dado en un Oscar (sí en un número obsceno de nominaciones), ha quedado demostrado de sobra, lo que tampoco implica que no le guste afrontar retos a cada tanto. Los últimos meses, así, le han exigido rendir al máximo, pues ha debutado en el West End londinense representando El zoo de cristal de Tennessee Williams poco después de concluir el rodaje de Disenchanted, título original de la secuela de Encantada que, al parecer, le ha exigido un gran esfuerzo en materia interpretativa. Así lo confirmó durante una reciente entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Encantada 2 fue anunciada durante el Investor Day que Disney celebró el pasado diciembre, cuando confirmó algo así como un centenar de proyectos de los cuales muchos iban a salir directos al streaming. Es el caso de esta continuación de Encantada. La historia de Giselle, memorable película que Kevin Lima dirigió en 2007 con Adams interpretando a una princesa de cuento (animado) de hadas lidiando con las complejidades y carencias del mundo real. Disenchanted reúne a Adams con Patrick Dempsey, Idina Menzel y James Marsden, además de sumar al reparto a Maya Rudolph e Yvette-Nicole Brown. Adams dio unos cuantos detalles sobre la película, que finalizó su rodaje el mes pasado.

“La rodamos en Irlanda. Todo el mundo está de vuelta, pero además tenemos a grandes incorporaciones. Tenemos a Maya Rudolph, que interpreta a la “mala”, así que nos divertimos mucho”. Pero Rudolph no es la única novedad de esta secuela. “Hay muchas más canciones y baile que en la primera película, lo cual fue algo duro. La última vez que bailé tanto como se me pedía que bailara tenía 20 años, y ya no los tengo. Es diferente con 40 años. En mi corazón, creo que tengo 20 años cuando bailo, y luego me veo en pantalla y me digo ‘vaya, no es lo mismo’”. Adams ha tenido que dar lo mejor de sí misma para volver a interpretar a Giselle, en el marco de nuevos números musicales a cargo de Alan Menken.

Disenchanted está dirigida por Adam Shakman (otro experto en el género musical, como atestigua la presencia de Hairpsray o Rock of Ages en su currículum), y la Casa del Ratón aún no ha anunciado una fecha en Disney+. Teniendo en cuenta que la producción principal ya ha concluido, es razonable esperarla para fines de año o principios del siguiente.

