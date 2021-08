La secuela de ‘Dune’ corre peligro, pero Denis Villeneuve “se siente optimista”

Dune tiene frente a sí una situación de lo más ingrata. Es un blockbuster monumental, de enorme presupuesto, que pretende adaptar una novela clave de la ciencia ficción del siglo pasado (una novela no conocida precisamente por su ligereza). A su espalda tiene una intentona tan mediática como hilarante (el Dune de Alejandro Jodorowsky) y un fiasco industrial (el auspiciado por David Lynch, del cual reniega), y por delante un mundo asolado por el COVID-19 que presenta bastantes dificultades para que se produzca un taquillazo. Por si fuera poco, está lo del modelo híbrido: Dune de Denis Villeneuve se va a estrenar simultáneamente en cines y en HBO Max.

Mientras que en países como España se estrenará el 17 de diciembre, en su lugar de origen Dune pasará a estar disponible tanto en salas como en streaming a partir del 22 de octubre, afectando inevitablemente a la taquilla y, claro está, apuntalando un pirateo que empeorará aún más las cosas. Lo peor es que si hablamos de Dune como fracaso también lo hacemos como saga fallida: la película de Villeneuve adapta la primera mitad de la novela de Frank Herbert, de modo que aún quedaría una historia por contar. ¿Qué pasará con esta segunda entrega de Dune? Pues depende de lo que gane la primera.

Entrevistado por Total Film, Villeneuve ha reflexionado sobre el tema, consciente de las grandes dificultades que afronta Dune y su futuro. Considera, para empezar, que no deberíamos hablar de un hipotético “Dune 2” pues los títulos oficiales son Dune: Parte I y Dune: Parte II. También es consciente de que el macroproyecto ha despertado dudas desde el principio: “Hemos estado escuchando en las últimas décadas que no es posible adaptar este libro, y que es una tarea imposible. Creo que en el fondo el estudio sigue pensando lo mismo”, señala.

“Así que lo primero era demostrar que podía existir una película bonita y popular, y creo que lo he demostrado: todos en Warner Bros. y Legendary apoyan el proyecto al 100%. Creen que necesitarían un resultado realmente malo en taquilla para no tener Dune. Parte II, porque les encanta la película. Están orgullosos de ella, quieren que siga adelante. Y ya han hecho la mitad. Así que ya sabes, soy muy optimista”, asegura Villeneuve. Por supuesto, Warner cuenta con el precedente de Blade Runner 2049, otra ambiciosa película de ciencia ficción a cargo de Villeneuve que se la pegó en taquilla… y no es un buen precedente.

Aunque Villeneuve no pierda el optimismo, es consciente de cómo el modelo híbrido puede afectar a la película. “Es una película que se ha hecho como homenaje a la experiencia en la gran pantalla”, defiende. “En primer lugar, el enemigo del cine es la pandemia. Esa es la cuestión. Entendemos que la industria del cine está bajo una tremenda presión ahora mismo y eso lo puedo entender. Pero de la forma que ha ocurrido, sigo sin estar contento”. Cuando en su momento se confirmó el modelo de Warner entre cines y HBO Max, fue muy sonora la reacción de Villeneuve. “No hay nada de amor por el cine aquí”.

“Acaban de matar a Dune”, sentenciaba. Si Dune no recauda el dinero suficiente (y va a intentar hacerlo en unas circunstancias muy mejorables), no solo quedará comprometida Dune: Parte II: también ocurriría con Dune: The Sisterhood, serie destinada a HBO Max que profundizaría en el universo de Herbert.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.