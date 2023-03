Ahmed Best vuelve a 'Star Wars': la reaparición del actor de Jar Jar Binks en 'The Mandalorian'

Star Wars: Episodio I: La amenaza fantasma podría haber impulsado en 1999 la carrera como intérprete de Ahmed Best, pero hizo radicalmente lo contrario. George Lucas eligió a este actor para interpretar por captura de movimiento a Jar Jar Binks: personaje diseñado íntegramente por CGI y concebido como el alivio cómico de la esperadísima precuela de La guerra de las galaxias. El problema es que no le hizo gracia a casi nadie.

Jar Jar Binks (y Best por extensión) fue considerado como el punto más irritante de La amenaza fantasma, recibiendo su intérprete tal cantidad de odio (y mucho de él de índole racial) como para apartarse de la actuación y llegar a plantearse el suicidio. Su compañero de reparto Liam Neeson dijo de él que era “uno de los tipos más divertidos con los que había trabajado” y que “podría haber sido el nuevo Eddie Murphy”.

Pero se topó con el fandom de Star Wars, y ahí quedó todo. O hubiera quedado, si las precuelas no se hubieran revalorizado y Best de pronto sintiera ganas de volver a la saga. En 2020 obtuvo otro personaje, el caballero Jedi Kelleran Beq, de cara al concurso infantil online Star Wars: Jedi Temple Challenge. Y es justo, mira tú por dónde, el personaje que ha vuelto para interpretar en el último episodio de The Mandalorian.

En el cuarto capítulo de la tercera temporada, El huérfano, sabemos más detalles del pasado de Grogu, de forma que haya un nuevo flashback remitiéndose a la Orden 66 y a la Purga Jedi. Previamente supimos que Grogu se encontraba en el Templo Jedi cuando este fue asaltado por el ejército clon, y El huérfano ahonda en cómo el pequeño pudo escapar. Resulta que fue gracias al mencionado Kelleran Beq.

Así que es Best, sin maquillaje ni píxeles, el actor que interpreta a Beq y protege a Grogu. “Todo va a salir bien, chico”, le dice, completando un acto de justicia poética para el actor más maltratado de Star Wars (y hay donde elegir). Antes de The Mandalorian y Jedi Temple Challenge, curiosamente, Best había encarnado para la franquicia a otro personaje distinto de Binks, en El ataque de los clones. Ahí fue, sin acreditar, Ach Med-Beq, que entendemos que es pariente de Kelleran Beq.

Con el regreso de Best, The Mandalorian continúa sembrando la paz en el canon de Star Wars, poniendo la trilogía original y las precuelas al mismo nivel mientras ahonda en el background de las secuelas. Ese background que fue explorado, de forma tan directa como desconcertante, en el capítulo previo. Solo queda preguntarse ahora si Best tendrá alguna aparición más, y alegrarse por que haya hecho las paces con Star Wars.

