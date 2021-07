La razón por la que la hija de Matt Damon no quiere ver 'El indomable Will Hunting'

No hay peor crítica que a que surge de tu propia casa, y si no que le pregunten a Matt Damon. El actor ha confesado que una de sus hijas se niega a ver las películas de su padre "que podrían ser buenas", y ahora ha ido a escoger precisamente una de sus primeras y mejores actuaciones en toda su carrera, El indomable Will Hunting.

El actor escribió y protagonizó junto a su amigo Ben Affleck el propio filme, en el que daba vida a Will, un chico extremadamente inteligente que sin embargo optaba por una vida fácil y sin riesgos, hasta que conocía al profesor de psicología Sean Maguire (Robin Williams), quien lograba corregirle en el buen camino. Tanto Williams como el propio Damon se alzaron con el Oscar, compartiéndolo este último junto Affleck por coescribir el guion de la película.

Con todos estos datos en cuenta, no es de extrañar que la pequeña Isabella Damon se niegue a ver la que con toda seguridad podría ser una película maravillosa para ella. La joven de 15 años prefiere las no tan aclamadas en las que pueda reírse de su padre, como asegura Matt Damon que fue el caso de La gran muralla, o según su hija, La Muralla a secas, pues "no había nada de grande en ella".

Con hijas así Damon no parece que necesite de la opinión de ningún crítico de cine, pues ya tiene al enemigo en casa. No obstante, el actor también añade que sus hijas le ayudan a tener los pies en la tierra y que a la vez agradece que sus ellas sepan lo mucho que adora su trabajo a pesar del tiempo que le ocupe. De ahí que al actor de la saga Bourne le siente tan bien una buena ovación, como la que le dieron en el Festival de Cannes por la próxima película que estrena, Cuestión de sangre. Otra película que todo apunta a que no entrará en la lista de pendientes de su hija Isabella.