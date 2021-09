‘La Purga’ tendrá sexta entrega (con el regreso de Frank Grillo)

Ya podíamos intuirlo a partir del título de su quinta y última entrega, pero todo apunta a que a la saga de The Purge le queda aún mucho que decir. La Purga: Infinita se estrenó el pasado julio y, aunque fue la película que menos recaudó de la franquicia (77 millones de dólares que podían ser justificados por la difícil situación pandémica), se topó con unas críticas mejores de lo acostumbrado, y además llevó su jugoso concepto a unas aparentes últimas consecuencias. La quinta entrega de la saga auspiciada por James DeMonaco se inspiraba en la crispación social que vive EE.UU. hoy día para especular con qué pasaría si los más entusiastas de La Purga decidieran que esta no se redujera a una sola noche, y como resultado llevaban el país a un colapso total.

¿Qué podría pasar tras algo así? Pues DeMonaco tenía alguna idea, como confesó durante la promoción de La Purga: Infinita, y esta idea ha acabado cristalizando en el guion de una sexta entrega. Según el guionista le ha confirmado a The Playlist, The Purge 6 está en marcha, y volverá a estar protagonizada por Frank Grillo en el papel del valeroso Leo Barnes. Grillo (visto en el Universo de Marvel y, más recientemente, en la muy recomendable Muere otra vez) ya ha interpretado a este personaje en dos entregas previas como son Anarchy: La noche de las bestias (en opinión de muchos, el punto más alto de la franquicia) y Election: La noche de las bestias, y volverá a hacerlo para una sexta parte de la que ya tenemos los primeros detalles.

“Estamos comprometidos a hacer The Purge 6 con James como director”, ha declarado Grillo. “Está centrada en el personaje de Leo Barnes y estoy muy emocionado. Me va a mandar el guion, acaba de terminarlo. Así que sí, estoy muy expectante con ella. Me encanta hacer películas de The Purge. Estoy emocionado, me llamaron y me dijeron que James quería dirigir una más y yo les respondí ‘no digáis nada más, me apunto’”. No solo está escrito el guion ya, sino que DeMonaco tiene pensado volver a ocuparse de dirigir tras haber dejado las riendas en manos de Gerald McMurray (para la precuela La primera purga) y Everardo Gout (firmante de La Purga: Infinita).

La idea es que esta sexta parte dé un salto temporal con respecto a lo que vimos en la película anterior, con los EE.UU. sufriendo una severa reestructuración. “Los EE.UU. de The Purge 6 no son los mismos que vivimos ahora”, aclara DeMonaco, cuyo vínculo con la saga también se ha prolongado a una serie de televisión. “Han sido reestructurados, diría, de forma muy única. Una América muy cambiada. Lo otro que puedo confirmar, porque creo que ya se ha dicho, es que si veremos el regreso de Leo, el personaje de Frank Grillo. Y ocurrirá de 10 a 15 años después de La Purga: Infinita”. Aún no hay fecha de rodaje ni de estreno, aunque es de esperar que Universal vuelva a encargarse de la distribución en paralelo a la financiación de Blumhouse.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.