La pubertad nunca fue tan complicada: Nuevo tráiler de ‘Red’

Los últimos meses han estado marcados, en lo referente a Pixar, por un dúo tan potente como representan Soul y Luca. En lo que queda de 2021 el estudio de la lupa no prepara más estrenos, pero de cara al año que entra hay dos proyectos que no pueden tener mejor pinta. Por un lado tenemos Lightyear, spin-off de Toy Story dedicado al astronauta titular por el que nadie daba un duro hasta que Pixar lanzó un tráiler magnífico (que, además, fijaba la fecha de estreno para junio de 2022). Y por otro tenemos Turning Red, Red a secas en castellano, de la que ya habíamos podido ver un avance revelando tanto el look como la llamativa propuesta argumental de Domee Shii.

Shii ganó un Oscar por un anterior cortometraje de Pixar, Bao, y resulta ser la primera mujer que dirige en solitario una película para el estudio, pues Brenda Chapman se acabó desentendiendo de Brave en favor de Mark Andrews y Steve Purcell. Al igual que ocurría en Bao, la historia de Red apunta a profundizar en el folclore chino, a través de la historia de una niña, Mei Lee, que descubre que su familia tiene a sus espaldas una inoportuna maldición: cada vez que el nerviosismo hace presa de ella, se convierte en un enorme y esponjoso panda rojo. La sinopsis, entre lo mágico y lo costumbrista, puede recordar a Del revés en tanto a su atención por el crecimiento de una adolescente, y de hecho es el título de este aclamado film el primero que aparece en el nuevo tráiler.

Porque, en efecto, Pixar acaba de estrenar un nuevo avance de Red, mucho más extenso que el anterior. Gracias a él podemos observar con más detalle los estragos de la maldición de Mei Lee y admirar el modo en que el estudio ha querido profundizar en el día a día de la juventud actual, destacando la inclusión de un pegadizo tema pop para ambientar la pieza y la presencia de la chavalería practicando beatbox. Red ha fijado su estreno para marzo de 2022, de modo que quedan pocos meses para que podamos disfrutar de la nueva maravilla de Pixar, distribuida por Disney. Échale un vistazo al tráiler.

