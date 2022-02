La próxima edición de los Oscar se dividirá en tres actos con tres presentadores

Cuando Jimmy Kimmel ejerció de presentador en la 90ª edición de los Oscar corría 2018, y nadie se imaginaba que esta iba a ser la última vez que los premios de la Academia de Hollywood contarían con maestro de ceremonias en bastante tiempo. Kevin Hart fue elegido como sucesor en la gala del año siguiente, pero la recuperación de unos tuits de humor homófobo motivó una decisión inaudita, y es que una vez perdió el trabajo la Academia no buscó sustituto alguno. Los Oscar correspondientes se desarrollaron sin anfitrión, y lo mismo ocurrió con las ceremonias de 2020 y 2021. De cara a la próxima, no obstante, se quiere volver a la dinámica habitual, y la 94ª edición tendrá en efecto presentador.

Con un par de matices. En las últimas semanas se han ido tanteando varios candidatos para el puesto (entre ellos curiosamente Kevin Hart, que aparenta haber sido “perdonado” por los académicos), pero ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una sorprendente resolución: la gala se dividirá en tres actos, y cada uno de ellos tendrá presentadores distintos. De forma que el resultado no sea muy distinto al de ediciones inmediatamente previas, y se mantenga fuera de la responsabilidad de una sola persona o grupo de personas el mantener entretenido al público. Teniendo en cuenta la costumbre de que estas sean muy criticadas, no deja de ser comprensible.

Es, pues, una decisión a medio camino, que aún no se sabe cómo afectará a la lista de candidatos que se ha ido solidificando en las últimas semanas. Más allá de opciones de ensueño como Tom Holland y Zendaya (pareja protagonista de Spider-Man: No Way Home, y pareja en la vida real), los medios estadounidenses muestran cierta seguridad en que sean elegidos Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. El motivo, que ambos protagonizan una serie tan querida como Solo asesinatos en el edificio, siendo esta propiedad de Hulu y, por tanto, partícipe del conglomerado de medios de ABC, cadena que emite la gala.

La estructura en tres actos no tendría porqué afectar a este fichaje, pero sí al hecho de que sean los únicos presentadores. A falta de identificar por fin a los elegidos, ya está confirmado que la próxima edición de los Oscar se celebrará este 27 de marzo, compitiendo al premio a Mejor película títulos como El poder del perro, No mires arriba, West Side Story o Belfast.

