La precuela de 'Los Soprano' retrasa su estreno hasta septiembre

La nueva ola de filmes aplazados acaba de cobrarse una nueva víctima: The Many Saints of Newark, la precuela con la que David Chase regresa al universo de Los Soprano, llegará simultáneamente a los cines de EE UU y a HBO Max el 24 de septiembre.

Variety, que ha anunciado este retraso en exclusiva, señala que el lanzamiento de la cinta ya había sido pospuesto el año pasado. El estreno de la cinta estaba previsto para septiembre de 2020, pero la pandemia de coronavirus obligó a buscarle una nueva fecha en marzo de este año.

Según fuentes del rotativo, este nuevo cambio podría deberse al deseo de que The Many Saints of Newark haga un buen papel en la próxima temporada de premios. Según estas voces, un estreno en otoño favorecerá al filme de cara al circuito de festivales y le hará ganar enteros de cara a los trofeos de la industria.

Escrita por David Chase y Lawrence Konner y dirigida por Alan Taylor, The Many Saints... narrará una guerra entre familias mafiosas durante los disturbios raciales que tuvieron lugar en Nueva Jersey en 1967. El papel del joven Tony Soprano recaerá en Michael Gandolfini (hijo de James Gandolfini), quien compartirá encuadres con Jon Bernthal, Leslie Odom Jr. y Ray Liotta, entre otros.