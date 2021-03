Bajo el título de An Óskar for Húsavík, la pequeña localidad de Húsavík, situada al norte de Islandia, ha lanzado un simpático vídeo para aupar como una de las nominadas al Oscar a la canción que lleva el mismo título de la población y que se puede escuchar en el tramo final de Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, la comedia de Netflix protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams.

En la película, Húsavík(My Hometown) es una estupenda balada interpretada por McAdams, aunque su voz se mezcló con la de la cantante sueca Molly Sandén (que participó en Eurovisión Junior en 2016), y forma parte de las 15 canciones de la shortlist de los Oscar. De entre ellas cinco serán las finalistas (las nominaciones de esta edición se anunciarán el próximo lunes 15 de marzo).

En el vídeo promocional, y publicado en el canal EurovisionMuseum de Youtube, podemos ver a varios habitantes de la localidad. Su principal narrador es uno de ellos, un hombre que dice llamarse Óskar Óskarsson. Asegura ser el único Óscar que hay en el pueblo, pero espera que esto pueda cambiar muy pronto.

Otra de las canciones de la película más populares es Jaja Ding Dong de la que también se hizo un divertido vídeo en Youtube con el personaje de Olaf Yohansson (Hannes Óli Ágústsson) defendiéndola, por encima de Húsavík, para que fuera considerada entre las nominadas. Pero que, finalmente, no fue incluida en esta lista corta para el apartado de mejor canción original.

A continuación podemos recordar, o escuchar por primera vez, la canción Húsavík (My Hometown) de la película de Eurovisión.

Y estas son las 15 las canciones que conforman la shortlist.

Turntables del documental 'All In: The Fight for Democracy'

See What You’ve Done del documental 'Belly of the Beast'

Wuhan Flu de “Borat, película film secuela'

Húsavík de 'Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga'

Never Break del documental 'Giving Voice'

Make It Work de 'La Navidad mágica de los Jangle'

Fight For You de 'Judas and the Black Messiah'

lo Sì (Seen) de 'La vida por delante'

Rain Song de 'Minari'

Show Me Your Soul del documental 'Mr. Soul!'

Loyal Brave True de 'Mulán'

Free de 'El magnífico Iván'

Speak Now de 'Una noche en Miami....'

Gree de 'Sound of Metal'

Hear My Voice de 'El juicio de los 7 de Chicago'