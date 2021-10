La plaga zombi se extiende, la secuela de 'Ejército de los muertos' se titulará 'Planet of the Dead'

Diecisiete años después Zack Snyder ha vuelto a sus orígenes, a los de su debut en el largometraje de ficción con Amanecer de los muertos. Y no poco ha llovido desde entonces, destacando su paso por los superhéroes de DC o los aguerridos espartanos de 300. Tras unos cuantos altibajos, y el trágico suicido de su hija Autumn, ahora con Netflix como aliado ha puesto en marcha su propio universo zombie. Contando con un generoso presupuesto de 90 millones de dólares, el pasado mayo se estrenaba en la plataforma Ejército de los muertos y, cómo era de esperar, tendrá secuela.

Gracias a unas declaraciones del propio director a Inverse, conocemos cuál será el título de esta segunda parte y es revelador. Será Planet of the Dead (Planeta de los muertos) y de Las Vegas en cuarentena infectada de muertos vivientes, donde un grupo de mercenarios decidían seguir adelante con su plan de hacerse con un codiciado botín guardado en la caja fuerte de un casino, parece ser que la infección empezará a expandirse mucho más allá de la Ciudad del Pecado.

Todavía es pronto para saber cuándo podría estrenarse, pero el proyecto está en marcha. En cambio, es una realidad que este mismo viernes 29 de octubre nos llegará la precuela, El ejército de los ladrones, también en la plataforma de Netflix, aunque se tratará de una película de atracos, cuya acción tendrá lugar seis años antes de lo acontecido en Las Vegas y centrada en el personaje de Ludwig Dieter que interpreta Matthias Schweighöfer. Y ha sido el mismo actor quien también se ha puesto tras las cámaras para dirigirla.

En esta ocasión no estará rodeado de zombis sino de otros expertos amigos de lo ajeno. Y pese a que no aparezcan muertos vivientes sedientos de sangre, cerebros y vísceras, digamos que la mejor definición de esta precuela la ha hecho Deborah Snyder, productora y esposa de Zack: "Es como el mundo de 'The Italian Job' pero en el que los zombis existen".

Completando más este SnyderVerseZombie, quedamos a la espera de que Netflix anuncie la fecha de estreno, y que en principio sería para este mismo año, de la serie anime de seis episodios Ejército de los muertos: Lost Vegas que nos relataría los orígenes de esta devastadora plaga y cómo se crearon Zeus y sus Alfa.

