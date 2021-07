“La pifié”: Spike Lee se disculpa por desvelar la Palma de Oro antes de tiempo

Pues sí, Spike Lee ha dejado huella en su labor como presidente del Jurado del último Festival de Cannes. Luego de que la parte superior de su rostro encabezara el póster oficial de esta última edición (convirtiéndole en el total protagonista del primer festival desarrollado tras el estallido de la pandemia), ayer estuvo encargado de desvelar los nombres del palmarés, dando comienzo por todo lo alto con una pequeña gran confusión. Al director de Haz lo que debas le dijeron que anunciara el “primer premio”, algo que Lee entendió como que se referían a “premio principal”... así que desveló quién había ganado la Palma de Oro. Era Julia Ducournau por Titane, pero aún no correspondía que lo dijera.

La escena remitía a lo ocurrido en la ceremonia de los Oscar de 2017, cuando se anunció por error que La La Land había ganado Mejor película y los responsables de Moonlight (la verdadera ganadora) tuvieron que subir a toda prisa al escenario. Naturalmente, el error de Lee ha dado la vuelta a las redes sociales, eclipsando la disculpa inmediatamente posterior del director. “Pido perdón por haber metido la pata. Le quité mucho suspense a la noche”, lamentó cuando minutos después sí le tocó anunciar oficialmente que Ducournau había ganado el certamen, convirtiéndose en la segunda mujer galardonada con la Palma de Oro luego de que Jane Campion lo lograra en 1993 gracias a El piano.

Horas más tarde, Lee ha vuelto a hablar con los medios para ofrecer una disculpa más extensa. “No tengo excusas. La he pifiado. Soy un gran aficionado al deporte”, declaró. “Es como el tipo que al final del partido falla el tiro libre. Así que no hay excusas. Fui muy específico para hablar con la gente de Cannes y pedirles perdón. Me dijeron que no le diera importancia”. La metedura de pata del cineasta no eclipsa, sin embargo, la gran noticia que ha supuesto el triunfo de Ducournau, que en 2016 ya cosechara elogios por Crudo y que con Titane se las ha vuelto a apañar para introducir el terror en las grandes instancias académicas.

Lee, por su parte, fue muy criticado a mediados de esta misma semana por dirigir un anuncio de criptomonedas. Puedes ver el momento en que la lió (cuando debía haber anunciado el premio a Mejor actor para Caleb Landry Jones por Nitram) bajo estas líneas.

