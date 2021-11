La película más taquillera de 2021 vuelve a ser una estrenada en China

La crisis del COVID-19 en 2020 ha supuesto un fenómeno absolutamente disruptivo, pero también uno capaz de acelerar tendencias que ya podían ser rastreadas en años previos. Esto se ha visto de forma especialmente clara en lo tocante a la industria audiovisual: el coronavirus ha acelerado la decadencia de la exhibición cinematográfica tradicional en favor del streaming, conduciendo a Netflix y sus competidores a los mejores números de su historia, mientras que ha conducido a una suerte de clímax el combate entre los dos grandes mercados cinematográficos del mundo. Esto es, EE.UU., de hegemonía constante desde los albores del cine, y China, que en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento prodigioso acelerado por la pandemia.

Debido a factores como la rapidez con la que se ha recuperado de los estragos del COVID-19, la fidelidad de los espectadores a la experiencia en salas y la consolidación de una industria propia, ajena a Hollywood, el pasado 2020 concluyó con el país asiático convirtiéndose en el mayor mercado cinematográfico del mundo por primera vez en su historia, paralelamente a ser un film chino, The Eight Hundred, el que resultaba ser el más exitoso del año aun sin haber apenas salido de su lugar de procedencia. Con sus 468 millones de dólares, la película de Guan Hu se impuso a Sonic: La película o Bad Boys for Life, constituyéndose como una apuesta eminentemente autóctona, que no precisaba exportación y buscaba exaltar el patriotismo de los espectadores.

Son los ingredientes que moldean The Battle at Lake Changjin. Hace semanas hablamos de ella por su gran recaudación en las arcas chinas, y ahora apunta a ser la película más taquillera de 2021, repitiéndose el escenario de The Eight Hundred. Es cierto que aún quedan dos meses para que termine el año, pero todas las estimaciones apuntan a que ningún otro film podrá igualar sus cifras: la película dirigida por Chen Kaige, Dante Lam y el célebre Tsui Hark lleva recaudados nada menos que 859 millones de dólares, imponiéndose en un ránking actual donde curiosamente encontramos otra película china en segunda posición. Se trata de Hola, mamá con 822 millones, mientras que Detective Chinatown 3 (con 686) figura en el tercer lugar constatando el liderazgo asiático.

Otro título chino, A Writer’s Odyssey, no se queda lejos de estas posiciones, completadas por Fast & Furious 9 y Sin tiempo para morir. La última entrega de Fast & Furious, con 721 millones, implica una gran diferencia de dinero con respecto a Hola, mamá y The Battle at Lake Changjin, confirmando que la producción china tampoco ha tenido rival en 2021. Como adelantábamos, este film histórico ambientado en la Guerra de Corea ha encandilado al público gracias a su exaltación de los valores chinos, canalizada a través de las gestas del Ejército Popular Voluntario en Corea del Norte. Que llegara a los cines en la víspera del llamado Día Nacional redunda en el carácter propagandístico del film, así como en su gran apoyo gubernamental.

La millonada ganada por The Battle at Lake Changjin ya ha motivado la puesta en marcha de una secuela, Water Gate Bridge, que contaría con los mismos protagonistas envueltos en nuevas hazañas bélicas. Por lo demás, la suma de recaudaciones de este film, Hola, mamá y Detective Chinatown 3 apunta con casi toda seguridad a que una vez concluya 2021 China habrá vuelto a sobrepasar a EE.UU. como mayor mercado cinematográfico mundial. Sería la segunda vez de, posiblemente y según los analistas, muchas más en camino.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.