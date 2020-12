'El hoyo' es la película extranjera más vista del año en Netflix en EE UU

Otra de las listas del año nos la ofrece la plataforma de Netflix. En este caso se trata de las más vistas de su catálogo este 2020 y en el apartado correspondiente a "películas internacionales", es decir, las de habla no inglesa. Seguramente no sorprende, pues ya teníamos noticias sobre sus excelentes cifras de visualizaciones, pero la número uno, la más vista, es una producción española: El hoyo dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia.

Y además con datos espectaculares. La información difundida por Netflix no viene acompañada de cifras, pero en su momento ya reveló en que durante sus primeras cuatro semanas había registrado nada menos que 56 millones de visualizaciones (aunque cabe recordar que basta con solo dos minutos para contabilizar como un visionado). Por ejemplo, en comparación, El irlandés de Scorsese obtuvo 40 millones en el mismo periodo de tiempo.

El hoyo (The Platform en su título en inglés) coincidió que estuvo disponible en Netflix a partir del día 20 de marzo, y no hay duda de que el confinamiento aupó a la singular propuesta de Gaztelu-Urrutia, encerrándonos también en esa prisión vertical dividida en distintos niveles. Pero esta distópica parábola social en clave fantástica incluso llegó a ser noticia de portada, y en más de una ocasión, en la sección de cine de muchos medios digitales de Estados Unidos y otros países por las cuestiones y enigmas que planteaba.

Reconocida como la mejor película en el Festival de Sitges en 2019 (cuando aún no se vislumbraba para nada todo esto de los confinamientos, cuarentenas y restricciones), fue la primera producción española que ha obtenido semejante distinción en los 53 años del certamen catalán especializado en género fantástico.

La lástima es que no haya podido redondear su triunfal recorrido y repercusión siendo la elegida por España al Oscar a la mejor película internacional. Pero al menos seguiremos estando muy representados con la candidata escogida, La trinchera infinita.

Vamos con la relación de Netflix, también en el apartado de series extranjeras. Y atención, porque la lista depara más sorpresas. Hay otra película española entre las diez más vistas y una serie también española en su correspondiente categoría (¿adivinas cuál?).

Las películas internacionales más vistas en Netflix EE UU

1. El hoyo (España)

2. Lost Bullet (Francia)

3. Rogue City (Francia)

4. #Vive (Corea del Sur)

5. Ip Man 4: El final (Hong Kong)

6. El secuestro de Stella (Alemania)

7. Guapis (Francia)

8. Atracadores (The Crew/Braqueurs)) - (Francia)

9. El practicante (España)

10. Freaks: Eres de los nuestros (Alemania)

Las series internacionales más vistas en Netflix EE UU

1. Barbarians (Alemania)

2. The Rain (Dinamarca)

3. Dark (Alemania)

4. La casa de papel (España)

5. Oscuro deseo (México)

6. Ragnarok (Noruega)

7. Siempre bruja (Colombia)

8. Hacia el lago (Rusia)

9. The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods (Japón)

10. Hakan, el protector (Turquía)