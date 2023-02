La película de Joss Whedon que Evangeline Lilly rechazó 

En marzo de 2005, Joss Whedon fue contratado para convertirse en el hombre detrás de las cámaras de Wonder Woman, una producción que finalmente abandonaba en 2007 por diferencias creativas. Habría que esperar hasta 2017 para que Gal Gadot finalmente se enfundara el traje de las superheroína de DC, pero, por el camino, se quedaban otras muchísimas opciones, como la actriz Evangeline Lilly.

En una entrevista reciente para el podcast Happy Sad Confused, Lilly confesaba que Whedon le ofreció la posibilidad de protagonizar a la mujer maravilla, pero ella decidió rechazar el papel. "No tenía ningún deseo de hacerlo. Y él se dio cuenta, porque yo era demasiado joven para ser educada", confiesa contundentemente la actriz, que estos días estrena la película Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

"No me atrajo, y no hubo nada en la reunión que me animara o me hiciera pensar: 'Oh, tengo que hacer esto'. Nada hizo clic. Nada se sintió bien", añade sobre la reunión que mantuvo para conocer el guion inicial de Wonder Woman en 2006. "Soy demasiado auténtica y no siempre es bueno. Si no me quedo impresionada, lo notarás y tal vas no debería ser así a veces. Creo que incluso se ofendieron".

La actriz contaba entonces con 27 años y se encontraba en plena cresta de la ola con su participación en Perdidos, previa a su aterrizaje en la trilogía de El hobbit y su desembarco en el Universo Cinematográfico de Marvel. "Estaba bien con eso. Estaba bien con quemar puentes. Estaba bien con no tener a todos en Hollywood solo queriendo trabajar conmigo", señala la intérprete sobre esta anécdota.

Un desprecio que Whedon no se tomó muy bien

Con la humildad que caracteriza a Whedon, él mismo ya se defendió en 2018 de las críticas contra este guion, incidiendo en que "no era lo suficientemente woke" para que le dieran luz verde. "Creo que no estaban buscando una gran película", señalaba entonces el polémico guionista, productor y director norteamericano.

Si bien, su guion se filtraba en 2017, justo antes del estreno de la Wonder Woman de Patty Jenkins, llenando las redes sociales de reacciones extremadamente negativas. Un libreto en el que dedicaba más líneas a describir el físico de la heroína, que a dotar al filme con una historia coherente. Una polémica a la que se sumarían posteriormente sus rifirrafes conocidos con actores como Charisma Carpenter y Ray Fisher, que han hecho que caiga en desgracia, pese a que continúe estrenando series como The Nevers.

