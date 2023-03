A la hora de poner en solfa los títulos de su propia filmografía, Ryan Reynolds no se corta un pelo, y solo hay que recordar ese recadito a Green Lantern durante el epílogo de Deadpool 2 para saberlo. Esta vez, durante el festival Just for Laughs en Londres, el actor la ha tomado con el filme donde interpretó por primera vez al mercenario bocazas (aunque sin boca): X-Men Orígenes: Lobezno.

Cuando le preguntaron por su amistad con Hugh Jackman, junto al que le veremos en Deadpool 3, Reynolds eligió arremeter contra aquella precuela de la saga X-Men (vía ComicBookMovie) "Todo el mundo espera de mí que destripe a Hugh, pero diré que él fue una de las primeras estrellas de cine con las que trabajé, allá por 2007, en un montón de basura ardiendo titulado X-Men Orígenes: Lobezno. Allí quien se la cargó fue él", recordó.

"Lo que me impresionó entonces de él fue lo amable que era", prosiguió Reynolds. "Fue una de las primeras personas de ese estatus a las que vi tratando a la gente del catering igual que al director, al productor o al jefe del estudio. Trataba a todo el mundo por igual. Y sabes que ese tipo de impresiones permanecen. Creo que Hugh Jackman es probablemente el responsable de que un montón de buena gente trabaje en el extraño y maravilloso mundo del espectáculo".

Ahora bien: la cabra tira al monte, y Reynolds no se resistió a terminar su apología de Jackman con un "que le jodan a ese tío".

Dirigida por Gavin Hood y con guion de David Benioff (uno de los futuros responsables de Juego de tronos), X-Men Orígenes: Lobezno fue una película extremadamente gafe, incluyendo una filtración del metraje casi terminado antes de su estreno en 2009. La cinta cayó fatal entre el público y la crítica, con el propio Hugh Jackman declarando que podría haber estado mucho mejor.

La mala pata de la cinta, de hecho, llevó a la cancelación de una presunta serie de precuelas sobre los X-Men, incluyendo una protagonizada por Magneto. Estamos seguros de que, en el reencuentro de sus personajes para Deadpool 3, Reynolds y su colega australiano no se privarán de lanzar alguna que otra colleja.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.