"La olvidarás mañana": Las primeras críticas de 'Black Adam' no terminan de darle la bienvenida a DC

Este 21 de octubre Dwayne Johnson llega a DC. Y lo hace a través de un personaje con el que llevaba tiempo trabajando, queriendo que desembarcara en la franquicia desde antes de que ¡Shazam! viera la luz y durante su desarrollo se pensara que era mejor darle a su villano una película propia. Lo que distingue a Black Adam del resto de superhéroes es que él no lo es: se trata más bien de un antihéroe que va por libre, no teme matar a quien sea necesario e incluso ha de lidiar con un equipo de (estos sí) superhéroes organizados: la Sociedad de la Justicia de América, con quien se verá las caras en el nuevo film de Jaume Collet-Serra.

Supone la segunda colaboración entre The Rock y el realizador catalán, luego de que el año pasado nos entregaran la agradable Jungle Cruise. Black Adam, por su parte, promete ser oscura y violenta, y llega envuelta en rumores de si contará con una aparición especial de Henry Cavill como Superman. Por lo demás ya ha podido ser vista por parte de la crítica… y digamos que las opiniones no son exactamente buenas. Impera la tibieza, aunque también el reconocimiento de que DC ha querido hacer algo arriesgado, y que esto podría significar cosas buenas para el futuro de la franquicia. Puedes leer algunas de las reseñas bajo estas líneas:

Liz Shannon Miller (Consequence): "Puede parecer escasa en términos de historia, pero ofrece varios momentos agradables (...) Tal vez el aspecto más emocionante es qué significaría para el futuro de la franquicia".

Tim Robey (The Telegraph): "Pierce Brosnan es lo mejor de una película donde el antihéroe de The Rock mata a casi todo lo que encuentra (...) Tiene ritmo, y explosiones, y la olvidarás mañana"

Michael O' Sullivan (The Washington Post): "Secuencias de acción predecibles, agotadoras peleas y el obligado sacrificio de alguien importante, pero con una temática que le da algo de sabor... aunque no está claro si suficiente como para diferenciar a Black Adam en un mundo que ya tiene demasiadas películas de superhéroes".

Rachel LaBonte (ScreenRant): "Aunque la trama es repetitiva y los personajes poco convincentes, Black Adam se ve potenciada por la interpretación de Johnson".

Peter DeBruge (Variety): "La película, sorprendentemente serio, priva a Johnson de su gran superpoder (su sentido del humor) a la vez que le da a la estrella la oportunidad de interpretar a un personaje con algunas interesantes contradicciones".

David Ehrlich (IndieWire): "Quiere desesperadamente ser una versión más oscura de la misma hamburguesa que se ha servido al público una y otra vez durante los últimos 15 años (...) No hay ni un solo personaje que no parezca una fotocopia barata de uno de Gotham o del MCU, ni un solo giro que no parezca haber sido probado hasta la saciedad, ni una sola escena de lucha que no esté asfixiada por el característico CGI de la saga".

Phil Pirrello (AV Club): "Hay una buena película, incluso una realmente buena, escondida en todo el desorden sin alma de Black Adam".

John DeFore (The Hollywood Reporter): "Hace justicia al personaje, preparándolo para aventuras que esperemos que sean menos previsibles que esta".

Witney Seibold (SlashFilm): "Una película de superhéroes, pero peor (...) Tan difícil de ver que parece que quiere pasar por alto la pretensión de ser una película de verdad".

David Fear (Rolling Stone): "Como un vehículo de estrella para The Rock es simplemente aburrido. El problema está en todo lo que ocurre a su alrededor. Incluso para los dudosos estándares del DCEU, es un desastre con capa".

Johnny Oleksinski (New York Post): "Tan irreflexiva y rancia como el resto del horrible catálogo de DC Comics".

