La nueva película de Brad Pitt desencadena una guerra entre los grandes estudios de Hollywood

Brad Pitt lleva tiempo queriendo hacer una película sobre carreras de coches, y ha encontrado en Joseph Kosinski un buen aliado para ello. En 2013, la estrella empezó a rondar el proyecto Go Like Hell, con la idea de que se encargara de la dirección Kosinski en compañía de una estrella con la que acabaría trabajando ese mismo año, Tom Cruise, en Oblivion. Go Like Hell no salió adelante, pero Kosinski y Cruise repitieron colaboración en Top Gun: Maverick (que tras múltiples retrasos por culpa del COVID-19 se estrenará el próximo 27 de mayo).

En cuanto a Go Like Hell, su paso por varios despachos acabó convirtiéndolo en una película distinta, y alejada de Pitt. De hecho, es el germen de Le Mans ‘66, película que dirigió James Mangold en 2019 con el protagonismo de Matt Damon y Christian Bale, y un gran éxito de crítica que le llevó a los Oscar. Quizá sea esto último lo que ha terminado de convencer a Pitt para regresar al circuito, y ahora mismo el actor se dispone a protagonizar una película de carreras de coches que aún no tiene título, pero ha devuelto a su lado a Kosinski. Paralelamente a, según recoge The Hollywood Reporter, causar un terremoto en la industria.

El proyecto resultante ha acogido bajo su ala al productor Jerry Bruckheimer, al guionista Ehren Kruger y, al parecer, al piloto Lewis Hamilton apadrinando la historia, de forma que se ha iniciado una disputa por qué major acaba auspiciando el film. Los derechos de la película con Brad Pitt, así las cosas, están siendo subastados por Paramount, MGM, Sony y Universal, pero también se han involucrado plataformas de streaming. Netflix, Apple y Amazon ya han hecho sus ofertas y se prevé que Disney haga pronto lo mismo, de forma que apenas quedan en Hollywood compañías que no estén interesadas en el film.

Ya sea por la buena recepción de Le Mans ‘66, o por el caché de los implicados, la película apunta a ser un título imprescindible en el hipotético calendario de las majors, y está por ver quién se acaba llevando el gato al agua. O (quizá sea un símil más adecuado) traspasando la línea de meta.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.