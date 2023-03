La nominación al Oscar de 'Top Gun: Maverick', en entredicho debido a la guerra en Ucrania

Salvo en las previsiones más optimistas (y por mucho que diga Steven Spielberg), es muy poco probable que Top Gun: Maverick gane algún premio en los Oscar 2023 fuera de las categorías técnicas. Aun así, el regreso de Tom Cruise a la carlinga de su F-14 Tomcat aspira a seis estatuillas en los Premios de la Academia, incluyendo Mejor película y Mejor guion adaptado. Nominaciones que ahora se ven en entredicho debido a la guerra en Ucrania.

El Congreso Mundial Ucraniano (UWC, por sus siglas en inglés) un lobby basado en Canadá, ha pedido a la Academia de Hollywood que investigue la financiación de Top Gun: Maverick con vistas a una posible descalificación de los Oscar. En una carta abierta (vía Deadline), el UWC señala al oligarca ruso Dimitry Rybolovlev como uno de los financiadores de la película, y asegura que el guion de la misma fue condicionado por los intereses de Vladimir Putin.

"La aportación económica de Rybolovlev a Top Gun: Maverick no se ha hecho pública, y hay buenas razones para creer que se tradujo en censura por parte del Kremlin", asegura Paul Grod, presidente del UWC. "A diferencia de la primera película, Top Gun: Maverick no hace referencias a Rusia, ni directas ni indirectas. Esto no es una coincidencia. Hollywood debe estar alerta y ser transparente acerca del dinero ruso empleado para promover la censura pro-Kremlin", continúa.

Residente en Mónaco, y conocido como 'el rey de los fertilizantes', Ryboloblev es uno de los accionistas de New Republic Pictures, la compañía que financió el filme (así como las nuevas entregas de Misión: Imposible) a través de un acuerdo multimillonario con Paramount. Así lo afirma (vía Los Angeles Times) la demanda que ahora enfrenta a New Republic con su expresidente, Bradley Fischer.

La demanda asegura que el magnate intervino en la productora a través de testaferros y sociedades fantasma. Algo que, de probarse cierto, pondría en apuros a New Republic debido a las sanciones contra el capital ruso decretadas por el gobierno de Joe Biden.

Fuentes citadas por Deadline, a su vez, aseguran que el papel de New Republic en Top Gun: Maverick fue meramente económico, sin que esto se tradujese en el control creativo de sus películas.

