La Mostra de Valencia anuncia su programación con ciclos dedicados al cine griego y a Lucile Hadzihalilovic

Un año más, la Mostra de Valencia reúne lo mejor del cine mediterráneo en la que será su 37ª edición. Por eso no es de extrañar que uno de los principales atractivos de su programación, la cual acaban de anunciar, no sea otro que el ciclo dedicado al cine griego del siglo XX. Con directores como Angelopoulos, Cacoyannis o Costa Gavras, la restrospectiva del cine heleno será sin duda un gran aliciente, pero no el único en una programación cargada de sorpresas.

Lluís Rivera, cineasta español y uno de los grandes nombres de nuestro país en lo que a cine experimental se refiere, tendrá el honor de ser redescubierto por el público que se acerque a la mostra. Lluís Rivera. 50 años al margen será el ciclo en el que se puedan ver obras como Piensa que mañana puede ser el primer día del resto de tu vida, Travelling o Una jornada más, así como sus trabajos más recientes como AutoBioFilmoGrafía.

Además de reivindicar esta figura de nuestro cine, la Mostra de Valencia también dedicará un ciclo especial a otra cineasta muy particular, la francesa de origen bosnio Lucile Hadzihalilovic. La autora de películas como Innocence o la reciente Earwig, que formó parte del pasado Festival de San Sebastián, quien llenará el festival de sus cuentos simbolistas, aunque hace una advertencia al público: “Déjense llevar, no traten de ‘comprender’ sino de sentir”.

Otro francés, Robert Guédiguian, será el agraciado con la Palmera de Honor de la Mostra por su distinguido trabajo reflejando en el cine "la luz y el alma mediterráneas". Con un ciclo especial que vendrá acompañado de un libro dedicado al director, el público podrá disfrutar de la filmografía del autor de La ciudad está tranquila y Las nieves del Kilimanjaro. Todo ello sin contar una Sección Oficial que estará cargada de grandes títulos a descubrir fuera del circuito comercial, como Magdala de Damien Manivel, Nostalgia del italiano Mario Martone o Lobo e Cão de la portuguesa Cláudia Varejão, entre muchos otros títulos que podrán disfrutarse en Valencia entre el 20 y el 30 de octubre.

