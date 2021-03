‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ pudo haber contado con un cameo de Ryan Reynolds

Hay algo en lo que Zack Snyder es experto: alimentar la imaginación del fandom con cosas que pudieron ser, pero que nunca fueron. En el caso de La Liga de la Justicia de Zack Snyder hemos de ponerlo en cuestión porque al final sí que ha podido ser, pero el cineasta no ha perdido oportunidad durante su promoción de hablar de cosas que se quedaron en el tintero. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter ha revelado que la famosa frase “vivimos en una sociedad” fue cosa de Jared Leto (aunque luego no pasara al montaje definitivo), y también ha profundizado en el siempre jugoso tema de los cameos.

¿Cuál es el gran cameo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder? Pues hubo unos meses en que el fandom especuló con que sería el de Linterna Verde, apareciendo al final de la película para alertar a los superhéroes de la amenaza de Darkseid. Se llegó a especular incluso con que este Linterna Verde sería Hal Jordan y tendría el rostro de Ryan Reynolds, dando continuidad a la denostada película que este protagonizó en 2011 (por título, precisamente, Linterna Verde). El mismo Snyder acabó confirmando que el cameo sería, en lugar de eso, Martian Manhunter, pero la cosa no termina ahí.

Y es que al parecer Snyder quiso igualmente, en algún punto, que Reynolds participara en Liga de la Justicia… aunque no necesariamente como Hal Jordan. “Había otra idea que tenía para Linterna Verde que no era Ryan, y entonces pensé que si hubiéramos seguido este camino de Linterna Verde, habría tenido que tener a Ryan como Linterna adicional". Snyder debió de caer más tarde en la cuenta de que Reynolds ya formaba parte del Universo de DC (probablemente a su pesar), y que entonces debería aparecer con su uniforme verde de saturado CGI. Al final optó por no incluir nada, aunque este cuerpo intergaláctico tiene presencia en el flashback de la primera batalla contra Darkseid, ampliada en el Snyder Cut.

Curiosamente, estas conversaciones tienen lugar al mismo tiempo que Reynolds, por su parte, haya decidido resolver una cuenta pendiente y ponerse a ver Linterna Verde, para diversión de sus seguidores en Twitter. Su conclusión final es que “aunque no sea perfecta, no es una tragedia”. “La próxima vez no esperaré una década para verla”. ¿Significa esto que se ha reconciliado con la película tras llegar a burlarse de ella en Deadpool 2? ¿Significa que es posible volver a verle como Hal Jordan en el futuro de DC? Hoy, día del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, proclamaremos con satisfacción que todo es posible.