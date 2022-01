La japonesa 'Drive My Car' es la mejor película de 2021 según los críticos de Toronto

Puede que no sean precisamente los premios más mediáticos o conocidos fuera de sus fronteras, pero la Asociación de Críticos de Toronto ha distinguido como mejor película estrenada el pasado 2021 a Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi. Un premio que se suma a su larga lista de reconocimientos, más de cuarenta hasta el momento, entre los que figuran el de mejor guion o el Fipresci que concede la crítica internacional en Cannes, o el de mejor largometraje en lengua no inglesa en los denostados Globos de Oro.

Narrando la particular relación que se establece, basada en conversaciones y confesiones, entre un actor y director de teatro, abatido por la muerte de su esposa y ante el reto de llevar a cabo una adaptación de Tío Vania de Chéjov, y la joven que le hace de chófer, la película de Hamaguchi está destacando como la principal candidata a llevarse el Oscar a la mejor película internacional. Aunque, claro, las nominaciones aún ni siquiera se han anunciado (se darán a conocer el martes 8 de febrero).

En total, la crítica de Toronto en su deliberación de este domingo 16 de enero, le concedió tres distinciones. Además de mejor película, obtuvo el de mejor película internacional y guion.

La otra gran triunfadora fue The Lost Daughter, el debut en la dirección de Maggie Gyllenhaal con otros tres galardones: mejor actriz (para Oliva Colman), actriz de reparto (Jessie Buckley) y primer largometraje. Y hubo más distinciones, para Jane Campion en mejor dirección por El poder del perro o Denzel Washington como protagonista gracias a La tragedia de Macbeth de Joel Coen.

En cuanto a Drive My Car, el estreno en nuestros cines está previsto para el 4 de febrero. Y os dejamos con la lista completa de ganadores y finalistas de la Asociación de Críticos de Películas de Toronto, y en la que Penélope Cruz fue una de las finalistas a mejor actriz por Madres paralelas.

MEJOR PELÍCULA

Drive My Car

Finalistas:

Licorice Pizza

El poder del perro

MEJOR DIRECCIÓN

Jane Campion por El poder del perro

Finalistas:

Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

Denis Villeneuve por Dune

MEJOR ACTRIZ

Olivia Colman por The Lost Daughter

Finalistas:

Penélope Cruz por Madre paralelas

Kristen Stewart por Spencer

MEJOR ACTOR

Denzel Washington por La tragedia de los Macbeth

Finalistas:

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Andrew Garfield por tick, tick… Boom!

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley por The Lost Daughter

Finalistas:

Kirsten Dunst, por El poder del perro

Ruth Negga por Passing

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Bradley Cooper por Licorice Pizza

Finalistas:

Ciarán Hinds por Belfast

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

MEJOR GUION, ORIGINAL O ADAPTADO

Drive My Car

Finalistas:

Licorice Pizza

El poder del perro

MEJOR PRIMER LARGOMETRAJE

The Lost Daughter

Finalistas:

Passing

Pig

Shiva Baby

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Flee

Finalistas:

Encanto

Los Mitchell contra las máquinas

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car

Finalistas:

Petite Maman

La peor persona del mundo

ALLAN KING: PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL

Summer of Soul

Finalistas:

Flee

The Velvet Underground (Apple)

