La invasión de los insectos ladrones de cuerpos. Tráiler de 'Encounter' con Riz Ahmed

Podría ser una más, del montón, pero Encounter tiene como protagonista a Riz Ahmed, uno de los mejores actores actuales como lo demuestran sus interpretaciones en Sound of Metal o la miniserie The Night of... de HBO. Se trata de un inquietante thriller de ciencia-ficción en la que un marine, Malik Khan, regresa a casa para toparse con otra amenaza, si cabe, todavía más espeluznante que las de sus experiencias vividas en misiones bélicas.

Y es que una especie de insectos invasores alienígenas podrían estar apoderándose de los cuerpos de las personas. A partir de este momento hará todo lo posible para intentar proteger a sus dos hijos de un enemigo que parece imparable.

Es también el segundo largometraje de Michael Pearce que debutó en la dirección en 2017 con Beast. Él mismo es coautor del guion, junto a Joe Barton, de una producción en la que ha participado Amazon Studios y de la que, después de un breve avance el pasado mes de septiembre, ya podemos ver el primer tráiler oficial, aún en versión original en inglés.

A Ahmed le acompañan en el reparto Octavia Spencer (ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Criadas y señoras), Janina Gavankar (de la serie The Morning Show y con The Way Back con Ben Affleck como película relevante más reciente) y Rory Cochrane (de la serie Reprisal, y que también formó parte de Argo, la oscarizada película precisamente dirigida y protagonizada por Ben Affleck).

Encounter tuvo su primicia mundial en el festival de Telluride e inmediatamente después se proyectó en Toronto. El plan es que se estrene el 3 de diciembre en algunos cines norteamericanos y ya en la plataforma de Amazon Prime Video una semana después, el viernes día 10, que es cuando la podremos ver también en España.

Además, junto con el tráiler se ha difundido el cartel oficial de la película.

Póster de 'Encounter' Prime Video

