La imposible acrobacia al volante de Anya Taylor-Joy para 'Furiosa' (y eso que no tiene carnet)

24 de mayo de 2024. Esa es la fecha de estreno de Furiosa, la esperada precuela de Mad Max: Furia en la carretera que seguirá a una Furiosa joven, con Anya Taylor-Joy cogiendo el testigo de Charlize Theron. Aunque aún tenemos que esperar año y medio para reencontrarnos con el personaje, poco a poco vamos sabiendo nuevos detalles sobre la producción, una vez más capitaneada por George Miller y que también cuenta en su reparto con Chris Hemsworth y Tom Burke.

La protagonista arrancará esta nueva aventura justo después de ser secuestrada del Lugar Verde de las Muchas Madres y caer en manos de una Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Así, llegará a la Ciudadela de Inmortan Joe. "Mientras los dos tiranos luchan por el dominio del lugar, Furiosa debe sobrevivir mientras busca la forma de volver a casa”, se puede leer en la sinopsis del filme.

Tratándose de esta saga, habrá violencia y persecuciones espectaculares por el desierto. No es de extrañar que, como ha desvelado Taylor-Joy durante su aparición en el programa de Graham Norton (vía EW), a la protagonista le haya tocado protagonizar acrobacias al volante. Sin ir más lejos, se sentó por primera vez en el asiento del conductor fue durante el ensayo de una espectacular escena de acción en coche para este filme.

Se trata del momento que mostramos a continuación, compartido por la actriz en redes y recuperado por Norton. En él, la actriz realiza un "juicy lift 180", un truco en el que el conductor se mueve hacia adelante a mucha velocidad para después darle al freno de mano y hacer que el coche gire hasta pararse en dirección contraria.

"Lo loco y lo que es también un poco inquietante de este vídeo es que es mi primera vez en un coche", ha contado en el programa: "No tengo carnet, no puedo aparcar en paralelo, no puedo meterme en una autopista. No tengo coche, pero puedo hacer eso. En algún momento me será de utilidad, supongo".

Taylor-Joy ha bromeado con Norton sobre los peligros de que se saque el permiso de conducir después de Furiosa: "La forma en la que me han enseñado a conducir es en situaciones en las que estoy en una persecución muy intensa todo el rato. Ahora me pone nerviosa sacarme el carnet. Me preocupa la sociedad".

Son muchos los cinéfilos que están deseando reencontrarse con Furiosa en la precuela, que se enfrenta al reto de igualar o superar el éxito de Furia en la carretera. Recordemos que su predecesora fue aclamada por la crítica y se alzó con 6 premios Oscar de los 10 a los que había sido nominada.

