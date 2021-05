La historia real detrás de 'El baile de los 41', la nueva película de Netflix

Alfonso Herrera (Rebelde, Sense8) es en la actualidad uno de los actores más valientes del panorama internacional, quien se ha atrevido a ahondar en los peligros y los miedos más profundos de la sociedad en sus diversas apariciones, cada vez más críticas. Netflix estrena ahora El baile de los 41, un nuevo filme basada en la historia real que sacudió a la sociedad mexicana a comienzos del siglo XX y que se convirtió en una de las grandes visibilizaciones LGTBI en el continente americano.

El 17 de noviembre de 1901, una redada policial en la Ciudad de México destapaba el escandaloso baile de 42 hombres en un local de la antigua calle de La Paz, un evento en el que 21 de iban vestidos con ropa de mujer. Caballeros de alta alcurnia entre los que se encontraba Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Porfirio Díaz , interpretado en la nueva película por Herrera. Este sería el único en no ser arrestado. Unas detenciones producidas pese a que las leyes no penalizaban la homosexualidad. Por este motivo, el Gobierno intentó por todos los medios tapar el caso ante la prensa y la sociedad. No obstante, ya era demasiado tarde.

La represión sexual

La falta de diversidad sexual en esos años animó a los varones a concentrarse en eventos privados en los que se liberaban y vestían atuendos femeninos, un precedente de la escena drag en el país latinoamericano. Aparentemente, la citada fiesta contaba con juegos como la 'rifa de Pepito', cuyo premio era pasar una noche con un trabajador sexual. Algo que señala el carácter divertido y erótico de estas fiestas, en este contexto opresivo.

Tras las detenciones, tan solo saldrían a la palestra el nombre del 'El yerno de la nación', sobrenombre de La Torre y Mier por su casamiento con la hija del presidente, así como los de los importantes aristócratas Antonio Adalid, Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Zozaya. Los demás nombres fueron supuestos por el resto, aunque su condición hizo que se ocultaran. Solo 12 de ellos acabarían cumpliendo trabajos forzosos en Yucatán.

El caso sacó lo peor de la sociedad mexicana con chanzas constantes en los medios y la homofobia campando a las anchas. El número 41 pasaría a formar parte de la cultura local para referirse a los homosexuales de por vida de forma despectiva, un término del que en los últimos años se ha apropiado el propio colectivo LGTBI en su pugna contra la homofobia. Emiliano Zurita (Cómo sobrevivir soltero) y Mabel Cadena (Hernán) coprotagonizan junto a Herrera El baile de los 41, dirigida por David Pablos (Las elegidas). Un viaje al pasado para aprender de él y luchar contra el odio hacia el otro, aún demasiado presente en nuestros días.

