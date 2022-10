La historia real de ‘El extraño’, la película de Netflix protagonizada por Joel Edgerton y Sean Harris

Después de que la serie sobre la figura verídica de Jeffrey Dahmer levantara una polvareda en Netflix- con las denuncias públicas de los familiares de los asesinados por el psicópata-, la plataforma ha enfrentado nuevos problemas con el estreno de El extraño. Basada en la historia real de la desaparición y asesinato de Daniel Morcombe, la película ha originado nuevas acusaciones de la familia del menor de edad y ha provocado que muchos busquen qué sucedió realmente.

El extraño adapta las páginas del libro The Sting: The Undercover Operation that Caught Morcombe’s Killer, escrito por la periodista Kate Kyriacou y publicado en 2015. Una crónica que ahora toma forma de la mano del director Thomas M. Wright (Acute Misfortune), contando en los papeles protagonistas con Joel Edgerton y Sean Harris.

Este título se centra en las autoridades que descubrieron la verdad detrás del rapto de Morcombe, después de que un policía se ganara la confianza del sospechoso y lograra que confesara la verdad. El extraño ha sido producido por Blue-Tongue Films, Anonymous Content y See-Saw Films, y distribuido por Netflix.

La desaparición de un joven de 13 años

El 7 de diciembre de 2003, el pequeño Daniel James Morcombe, de tan solo 13 años, desapareció misteriosamente en Sunshine Coast (Queensland, Australia). El joven había planeado cortarse el pelo y comprar los regalos de Navidad en un centro comercial, para lo que tenía que coger un autobús. Sin embargo, el transporte sufrió una avería y los pasajeros tuvieron que esperar a que llegara uno de sustitución. Un tiempo crucial para que Brett Peter Cowan secuestrara al joven.

Los últimos testigos que vieron al pequeño con vida fueron el conductor del autobús y varios pasajeros, que señalaron que el joven se encontraba cerca de un extraño hasta su desaparición. Un hombre que invitó a Morcombe a subir a su coche para evitar la eterna espera, lo que supuso un triste desenlace.

El caso despertó un enorme interés en las autoridades de Queensland, llegándose a ofrecer recompensas de hasta 750.000 dólares por recibir nueva información. Pero, aún tendrían que pasar años para que la investigación consiguiera dar un paso más allá.

La resolución del caso

La medianoche del 31 de mayo de 2009, las cadenas de televisión australianas anunciaron que el pedófilo Douglas Jackway era el principal sospechoso, después de que la desaparición de Morcombe coincidiera con una de sus salidas de prisión. Una serie de rumores que llegaron junto a los nombres de otros delincuentes y la petición de la familia de que los testigos contaran de nuevo lo que sucedido.

Ante un callejón sin salida, las autoridades decidieron activar la operación Mr. Big, una compleja táctica en la que la policía crea una organización criminal ficticia para atraer a los posibles responsables de un delito. Así, el 13 de agosto de 2011 se reveló que Brett Peter Cowan había sido el verdadero secuestrador y asesino de Morcombe. Un hombre que ya contaba con dos condenas anteriores por delitos contra niños y que confesó dónde se encontraban los restos del menor.

Después de numerosas intervenciones en los juzgados y el hallazgo de numerosas pruebas, Brett Peter Cowan fue condenado a cadena perpetua en 2014, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Afortunadamente, los detalles más escabrosos fueron eludidos por los medios de comunicación, por lo que la reapertura de la historia, en el filme distribuido por Netflix, ha provocado que los padres del joven lo califiquen de "moralmente corrupto y cruel". Una controversia que, con toda probabilidad, detonará un visionado masivo de la película. El morbo continúa vendiendo.

