“La historia de ‘Green Book’ se repite”: Spike Lee sobre la carrera de premios de ‘Da 5 Bloods’

Cuando Green Book obtuvo el Oscar a Mejor película hace dos ediciones hubo muchas voces críticas, pero pocas con el volumen de la de Spike Lee. Al director no le convencía la aproximación de Peter Farrelly a la problemática racista en EE.UU., y dado que esta acabó imponiéndose a su película Infiltrados en el KKKlan, que también estaba nominada, el enfado era comprensible. La reacción de Lee a la victoria de Green Book fue muy comentada entonces, y ha vuelto a salir a la palestra en lo relativo a su reciente film Da 5 Bloods (Hermanos de armas) y el olvido que ha sufrido a manos de algunas convocatorias de premios.

Entre ellas los Globos de Oro, que precisamente en su última edición estuvieron envueltos en la polémica por la escasa diversidad de sus miembros. Durante una entrevista en The New York Times, Lee ha hablado sobre el recorrido de Da 5 Bloods en la actual carrera hacia los Oscar, y sacado a colación el recuerdo de Green Book. “Bueno, diría que tuve el presentimiento de que se repetiría la historia de Green Book. Pero nunca he prestado mucha atención a los Globos de Oro, así que…”, contaba sobre el olvido de la Asociación de la Prensa Extranjera a su película.

Al mismo tiempo, Lee asegura que no le importan demasiado el cariño que su película (producida por Netflix) pueda recibir por parte de los galardones. “Hice esta película para los soldados negros que lucharon en una guerra inmoral; esta película era para quienes volvieron vivos y para quienes lo hicieron en una caja. Eso es todo”. Cabe la posibilidad, aún así, de que en las nominaciones a los Oscar que se revelan mañana Da 5 Bloods se convierta en candidata a varias estatuillas. “Ya veremos qué ocurre con estas nominaciones. Pero sin duda hay muchas más voces que dan un mejor reflejo de este mosaico que es EE.UU.”.

Por otra parte, Lee ha hecho referencia a dos de los principales competidores de estos premios: Chloé Zhao y Shaka King como directores de Nomadland y Judas and the Black Messiah. Resulta que ambos estudiaron cine en Nueva York y fueron alumnos del director de Haz lo que debas, y Lee declara sentirse muy orgulloso de ellos.