La Fase 4 del Universo de Marvel no ha sido afectada por la pandemia, asegura Kevin Feige

En 2020 no se ha estrenado una sola película de Marvel, suponiendo la primera vez que ocurre algo así desde que Iron Man impulsara la exitosa franquicia allá por 2008. El motivo está claro: la pandemia de coronavirus, que ha paralizado rodajes, obligado al cierre de cines y retrasado multitud de estrenos, motivando que los grandes estudios rediseñen drásticamente su calendario. El MCU no se libró, y ahora que la situación parece camino de estabilizarse la idea es que a lo largo de este año recién inaugurado se estrenen cuatro películas y otras tantas series en Disney+. Kevin Feige, el hombre detrás de todo, ha hablado recientemente sobre el efecto del COVID-19 en sus planes.

El director creativo de Marvel Studios, entrevistado por The New York Times, le ha quitado importancia al aplazamiento que sufrieron películas y series en 2020, asegurando que la Fase 4 del MCU sigue en funcionamiento sin problema alguno. “La Fase 4 no ha sido afectada de forma significativa”, declara, en relación a todas las películas y series proyectadas para los próximos años, que con Disney+ en la ecuación desarrollarían una continuidad mucho más sofisticada de lo que estábamos acostumbrados. No obstante, concede que si la crisis sanitaria hubiera tenido lugar en otro momento, sí les habría obligado a improvisar.

“Si el plan que teníamos para 2018 y 2019 en el camino a Vengadores: Endgame hubiera sido afectado, sí que habría sido un gran dolor de cabeza”, explica. “Con estos proyectos todo ha ido bien, y los retrasos solo han sido cuestión de semanas”. Las películas planeadas para el pasado 2020 eran Viuda Negra, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Eternos, mientras que Falcon and the Winter Soldier y Bruja Escarlata y Visión tendrían que haber inaugurado las series de Marvel para Disney+ durante esos meses. Finalmente no ha podido ser, pero el estudio ha reubicado sus estrenos y a tenor de las palabras de Feige, lo ha hecho sin trastorno alguno.

De este modo Bruja Escarlata y Visión llegará antes que Falcon and the Winter Soldier (este 15 de enero), siendo seguidas por Loki y What if?en los próximos meses. En lo relativo a las películas, Viuda Negra ahora se estrena el 7 de mayo, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el 9 de junio y Eternos el 5 de noviembre, finalizando 2021 por todo lo alto con el estreno de la secuela de Spider-Man: Lejos de casa (titulada provisionalmente Spider-Man 3) el 17 de diciembre.