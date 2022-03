La familia Williams opina (sin mojarse) sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock

El personal de relaciones públicas asociado al clan de los Williams (las vástagas Venus y Serena y el patriarca Richard) debe estar sudando la gota gorda desde la madrugada del domingo. Y por una buena razón, además: una cosa es que un filme basado en la ascensión de la familia al Olimpo del tenis le dé su primer Oscar a Will Smith, y otra que ese triunfo vaya a estar asociado para siempre al bofetón del actor a Chris Rock.

Richard Williams, a quien Smith interpreta en la película, ha declarado sobre el asunto por vía de su hijo y portavoz Chavoita LeSane (vía NBC News). "No conocemos los detalles de lo que ocurrió, pero no disculpamos que alguien le pegue a otra persona si no es en defensa propia".

Recordemos que, en su discurso al recibir la estatuilla, Smith se comparó a sí mismo con Richard Williams: "Parezco un padre loco, justo lo que decían de Richard Williams. Pero el amor te mueve a hacer locuras", afirmó.

La tenista Serena Williams, hija de Richard, estuvo presente en el Baile del Gobernador posterior a los Oscar, y su declaración al respecto fue aún más tajante. Según la cuádruple medallista olímpica, ver ganar a Will Smith fue "obviamente" la mejor parte de la noche. "Pero eso es todo lo que pienso decir al respecto", concluyó.