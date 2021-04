La familia de Chadwick Boseman, en contra de la polémica por el Oscar de Anthony Hopkins

Los premios Oscar 2021 han acaparado titulares por muchas razones, pero entre todas ellas ha habido una que ha sobresalido: la de la sorprendente victoria de Anthony Hopkins como mejor actor por El padre, premio que las quinielas otorgaban al fallecido Chadwick Boseman.

Muchos espectadores han mostrado su descontento en redes sociales, llegando a afirmar que se trata de un desprecio al actor de Black Panther. Sin embargo, la familia de Boseman, que acaba de referirse a la controversia, no podría estar más en desacuerdo con estas opiniones.

El hermano del actor, Derrick Boseman, ha hablado con TMZ (vía Indie Wire) en nombre de su familia para dejar claro a los fans del intérprete que no sienten ningún tipo de resquemor ni decepción por la victoria de Hopkins. Tal y como recoge la publicación norteamericana, Derrick no considera un desaire que Chadwick no ganara el Oscar a mejor actor porque todos los nominados en la categoría eran excelentes y merecían el galardón.

Asimismo, la familia del intérprete fallecido desea lo mejor a Hopkins porque, en palabras de Derrick, "estoy seguro de que Anthony lo habría hecho si hubiera ganado Chad". Asimismo, el hermano de Chadwick Boseman ha asegurado que este no solía dar demasiada importancia a los Oscar, que siempre se los describía a él "como una campaña". Así, reconoce que el Oscar hubiera sido todo un logro, pero no era una obsesión para su hermano.

Recordemos que el premio a mejor actor fue el último en entregarse en esta edición de los Oscar y que Hopkins, a quien no le habían permitido participar por Zoom, estaba durmiendo en su casa en Gales cuando anunciaron su victoria. Al día siguiente, el veterano actor compartió su discurso de agradecimiento en un vídeo en redes en el que mostró su sorpresa y recordó a Chadwick Boseman.