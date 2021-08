‘La familia Addams 2’ se estrenará simultáneamente en cines y en VOD

La crisis del coronavirus persiste, ahora con una nueva variante (Delta) que está poniendo en jaque mercados clave de EE.UU. como Los Ángeles y Nueva York. Se trata de una situación especialmente delicada porque, por mucho que la distribución de vacunas haya avanzado, aún existe un sector de la población sin tener su dosis: los más pequeños, que también pasan por ser el público objetivo de producciones familiares como Clifford, el gran perro rojo. Enfrentando el problema, Paramount ha aplazado el estreno de esta película hasta que las cosas mejoren, del mismo modo que Sony Pictures ha postergado varias semanas Venom: Habrá matanza.

El asunto del cine familiar es bastante peliagudo, y es lo que directamente ha provocado que dos producciones de animación, Hotel Transilvania 4: Transformania y La familia Addams 2, cambien bruscamente sus ventanas de exhibición. La película auspiciada por Sony Animation va a estrenarse finalmente en Amazon Prime el próximo 1 de octubre, mientras que la secuela de La familia Addams seguirá estrenándose en cines… pero complementando con un lanzamiento en VOD. Según recoge Bloomberg, La familia Addams 2 se estrenará el 1 de octubre (mismo fin de semana que Hotel Transilvania 4), y además de en las salas estará a disposición de los usuarios que quieran alquilarla en casa.

Aunque Metro Goldwyn-Mayer fue adquirida por Amazon Prime hace pocos meses, la operación no parece lo suficientemente avanzada como para que el servicio de streaming pase a cobijar sus producciones, de forma que La familia Addams 2 debe buscar métodos alternativos. El 1 de octubre también llegará a los cines The Many Saints of Newark, precuela de Los Soprano que mantiene igualmente relación con el streaming: fruto del modelo híbrido de Warner, llegará a HBO Max al mismo tiempo que a las salas. Está por ver qué ocurre con otros estrenos inminentes como Top Gun: Maverick o Cazafantasmas: Más allá.

La familia Addams 2 cuenta en su reparto de voces con Oscar Isaac, Charlize Theron o Chloë Grace Moretz, y viene coproducida por Annapurna Pictures. No es el único proyecto relacionado con la franquicia que da vueltas ahora mismo por Hollywood, pues recientemente se puso en marcha Miércoles, una serie para Netflix cuyos capítulos estarán dirigidos por Tim Burton.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.