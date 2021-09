La editora de las películas originales de 'Star Wars' estalla con la última trilogía: "Sus historias son terribles, no tienen ni idea"

Hay pocas voces autorizadas en materia como para hablar de Star Wars, pero sin duda Marcia Lucas es una de ellas. La editora de la trilogía original (La guerra de las galaxias, El imperio contraataca y El retorno del Jedi) y ex esposa de George Lucas ha mostrado su malestar con lo último que ha ido viendo a lo largo de los años dentro de la franquicia, especialmente la última trilogía de J.J. Abrams bajo el sello Disney.

Ahora que Kathleen (Kennedy) dirige Lucasfilm y hace películas, me parece que tanto Kennedy como J.J. Abrams no tienen ni idea de Star Wars", explica Lucas, que a su vez asegura que mantiene una relación cordial con Kathleen Kennedy y su marido y se sentía muy orgullosa de que ella trabajase en Star Wars. Sin embargo, la editora no ha dudado en arremeter con los nuevos cambios introducidos en las últimas películas.

Mataron a Han Solo. Mataron a Luke Skywalker. Ya ni siquiera tienen a la princesa Leia y encima están escupiendo películas cada año. Y creen que es importante atraer al público femenino, así que ahora su protagonista es esta mujer (Rey), que se supone que tiene poderes Jedi, pero no sabemos cómo los consiguió o quién es. Es una mierda. Las historias son terribles. Simplemente terribles" afirma Lucas en un pasaje del libro Howard Kazanjian: A Producer’s Life.

