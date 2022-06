La directora japonesa Naomi Kawase es acusada de maltratos en el set de rodaje

Es la cineasta japonesa más premiada y reconocida a nivel internacional, Naomi Kawase se ha ganado a lo largo de su carrera el prestigio entre cinéfilos y certámenes de cine, entre ellos Cannes o San Sebastián, un reconocimiento que ahora queda enturbiado ante las acusaciones por abusos y maltratos sobre varios empleados que pesan sobre la directora, según la información que recogen varios medios norteamericanos como The Hollywood Reporter.

Unas acusaciones que podría haber acumulado desde 2015 y que afectarían a trabajadores de su compañía de producción, Kumie. Por ejemplo, la revista semanal Shukan Bunshun informó de los supuestos puñetazos que habría propinado Kawase a uno de los miembros de su equipo durante una reunión en la sede de la productora, situada en la ciudad de Nara. Por ello, el empleado decidió abandonar la empresa, e incluso llegó a mostrar la cara con los moratones producidos, pero unas semanas después parece ser que ambas partes alcanzaron un acuerdo amistoso para no llevar el caso a más.

Otro de los incidentes relatados ocurrió en mayo de 2019. Durante el rodaje de Madres verdaderas, la directora también le habría dado una patada en el estómago a un asistente de dirección después de haberle comunicado que tenía que repetir una toma.

Ante ello, y según el relato de los hechos del semanario Shukan Bunshun, el equipo de fotografía en bloque de la película decidió dimitir de sus respectivos cargos.

Enre los numerosos galardones que ha recibido, Kawase está el premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes en 1997, a los 27 años y convirtiéndose en la cineasta más joven en conseguirlo. También fue nombrada embajadora de la UNESCO el pasado mes de noviembre por su amplia y destacada trayectoria en obras donde predominan temáticas como la búsqueda de la identidad y los orígenes de los personajes protagonistas.

Su más reciente trabajo estrenado, el pasado viernes 3 de junio, ha sido la primera parte del documental olímpico Official Film of the Tokyo 2020 Olympic Games Side A. En los cines españoles, ha sido precisamente el largometraje Madres verdaderas, el 6 de agosto del pasado año.

