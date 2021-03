Hace tres años Mike Myers expresaba su deseo de realizar un spin-off de Austin Powers centrado en uno de sus personajes más populares, el Doctor Maligno, la parodia de villano inspirado en la organización criminal Spectra de la saga Bond. "Me gustaría hacer una película desde la perspectiva del Dr. Maligno. Así que sería Dr. Maligno 1, Austin Powers 4". Fue en el transcurso de su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pero quedaba claro que era eso, más un deseo que un proyecto en firme a desarrollar. Sin embargo, la idea parece que vuelve a tomar fuerza.

Vía We Got This Covered se recoge el rumor de que el proyecto estaría ya encima de la mesa de los mandamases de New Line Cinema, la compañía subsidiaria de Warner Bros, tanteando que el peculiar malvado regresara a la pantalla. Aunque todo aún estaría en una fase incipiente.

Mucha líbido, humor políticamente muy incorrecto e incluso un personaje llamado Gordo Cabrón. Cabe preguntarse si una nueva entrega de la franquicia del superagente Austin Powers sería posible hoy en día, pero los 676 millones de dólares que ha recaudado la trilogía hasta el momento son un argumento de peso para lanzarse con otra película.

También podría significar el resurgir de Mike Meyers. El comediante canadiense tiene 57 años y desde el pinchazo comercial y crítico de El gurú del buen rollo hace 13 no ha vuelto a protagonizar ninguna película. Eso sí, le hemos podido ver (o intentar descubrir) en cameos en Malditos bastardos de Tarantino o en Bohemian Rhapsody.

Por su parte, también el director de las tres anteriores entregas, Jay Roach, aseguró el pasado año durante la promoción de El escándalo (Bombshell), que estaría abierto a volver a dirigir a Myers en una cuarta película. Todavía es pronto para más detalles, pero sea con el tono de humor más rebajado o no, ¿habría ganas de volver a ver Maligno y su característico gesto de llevarse el dedo meñique a la comisura de los labios mientras suelta una de las suyas? Aunque junto a él ya no estaría Mini-yo a causa del fallecimiento del actor Verne Troyer en 2018.

De momento, lo que es seguro es que le podremos ver, a Myers, en lo nuevo de David O. Russell. La película aún sin título que está rodando con un reparto que quita el hipo: Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Christian Bale, Rami Malek, Zoe Saldana, Andrea Riseborough, Michael Shannon, Chris Rock o John David Washington.