La censura se mantiene: 'Lightyear' tampoco llegará a al streaming en Oriente Medio

Está siendo una temporada agitada para Disney en cuanto a sus relaciones con Oriente Medio. La Casa del Ratón ha fortalecido su empeño de incluir diversidad LGTBIQ+ en sus producciones, aun cuando esto dificulte su entrada en algunos mercados extranjeros, con legislaciones marcadamente homófobas. Entre los títulos que han desatado la controversia tenemos Thor: Love and Thunder, así como Doctor Strange en el multiverso de la locura, West Side Story o Eternals. Este último film, a cargo de Chloé Zhao, marcó la dinámica a seguir puesto que, aunque fuera ligeramente retocado para limitar el contenido LGTBIQ+ de cara a Emiratos Árabes Unidos, la cúpula de Disney decidió no hacer caso de los censores internacionales a partir de entonces.

A consecuencia de lo cual, los films citados pasaban se quedaban sin estreno en varios territorios del Golfo Pérsico. Este mes de junio debutó Disney+ Middle East, división de la plataforma de streaming que se implantó a los mercados de Baréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia y otros ocho territorios, de ahí que muchos pensaran que iba a aprovecharse esta ventana para exhibir los films previamente prohibidos. Al fin y al cabo, y por la propia naturaleza del streaming, los gobiernos tienen una capacidad menor para influir en su funcionamiento que con la exhibición cinematográfica, y sin ir más lejos estas semanas está triunfando en Netflix un remake libanés de Perfectos desconocidos, con Nadine Labaki, que no ha experimentado censura alguna.

No ha ocurrido lo mismo con Lightyear. El film de Pixar pasó a convertirse en el estandarte de la censura LGTBIQ+ que sufre Disney en estos países, debido a cómo una única escena donde dos mujeres compartían un beso soliviantaba a las autoridades y conducía a su prohibición en Oriente Medio mientras en el resto del mundo originaba memes (o replicaba el malestar en ciertos espectadores). Según recoge The Hollywood Reporter, Lightyear no se ha incorporado al catálogo de Disney+ Middle East mientras ya ha llegado a las plataformas de buena parte del mundo, y tampoco lo ha hecho ¡Baymax!: serie de animación de Disney+ que contaba igualmente con personajes del colectivo.

Al mismo tiempo, hay cierta confusión con respecto a si será una política fija en todos los territorios de Disney+ Middle East. “La oferta de contenidos difiere en varios mercados de Disney+, en función a una serie de factores. El contenido disponible debe estar en consonancia con los requisitos normativos locales”, ha declarado un portavoz de la plataforma. Se da el caso de que, mientras Lightyear está fuera de Disney+ Middle East en todos los países, Doctor Strange en el multiverso de la locura sí ha podido incorporarse al catálogo de Emiratos Árabes Unidos, el mismo país que en su momento albergó el estreno de Eternals.

La política de Disney parece seguir siendo dejar sus películas como están, de modo que no queda otra que regirse por las particularidades de cada mercado, y a Lightyear le tocará seguir estando inédita (al menos de modo legal) en todo Oriente Medio.

