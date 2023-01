La Academia estudia si la campaña por la nominación al Oscar de Andrea Riseborough fue ilegal

En la ceremonia de los Oscar de este 13 de marzo la categoría de Mejor actriz se disputará entre Cate Blanchet por TÁR, Ana de Armas por Blonde, Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes, Michelle Williams por Los Fabelman y… Andrea Riseborough por To Leslie. La actriz británica se coló por sorpresa entre los anuncios de la Academia de esta semana, irguiéndose por encima de favoritas como Margot Robbie por Babylon, Viola Davis por La mujer rey y Danielle Deadwyler por Till, el crimen que lo cambió todo. El hecho de que estas dos últimas sean actrices racializadas, y que Riseborough se haya convertido en favorita de la noche a la mañana, ha levantado múltiples suspicacias en Hollywood, que repasa Matthew Belloni en Puck News.

To Leslie es un drama sobre el alcoholismo dirigido por Michael Morris que en EE.UU. se estrenó en octubre sin mucha repercusión, ganando apenas 23.000 dólares. Justo hoy A Contracorriente ha anunciado que To Leslie se estrenará en España este 3 de marzo, como de un movimiento de distribución a rebufo de la nominación sorpresa de Riseborough: todos quieren celebrar la presencia en la carrera de una actriz de prestigio consolidado (que recientemente también ha brillado en títulos como Matilda de Roald Dahl o Ámsterdam de David O. Russell), pero que hasta hace muy poco no se la esperaba en absoluto compitiendo por el Oscar. Lo que ha ocurrido para que esto sea posible es un interesante caso de estudio, y también posiblemente de ilegalidad.

“TO LESLIE” se estrenará en cines el 3 de marzo. La película dirigida Michael Morris está protagonizada por Andrea Riseborough, quien ha conseguido la nominación al Oscar a la Mejor Actriz Protagonista. #Oscars2023 #ToLeslie pic.twitter.com/tBSJjXjBer — A Contracorriente (@acontrafilms) January 27, 2023

Según Belloni, la Academia está estudiando qué llevó a la nominación de Riseborough, planteándose realizar una investigación que pasaría a concretarse la semana que viene, en la próxima reunión de la junta. La sospecha de irregularidades ha estallado tras varias semanas en las que múltiples estrellas alzaron la voz a favor de Riseborough: incluyendo la misma Blanchett que ahora compite con ella por el Oscar a Mejor actriz. La nominación de To Leslie ha sido posible, y esto no es ningún secreto, gracias al apoyo de figuras tan mediáticas como Gwyneth Paltrow (siendo decisivo un post de Instagram vendiendo las bondades del film), Edward Norton, Amy Adams, Kate Winslet, Charlize Theron, Judd Apatow, Jennifer Aniston, Demi Moore o Mira Sorvino.

Grupos de presión

La lista de fans de To Leslie y Riseborough es espectacular, y habría sido posible gracias a las mañas de la esposa de Morris, la actriz Mary McCormack, junto a los representantes del mismo Morris y Riseborough. Todos ellos levantaron una campaña que se ha llevado por delante a los aparatos promocionales de organismos como Sony o MGM/Amazon, y contando con muy poco respaldo por parte de la productora en sí; según Riseborough afirma en sus entrevistas, Momentum Pictures apenas ha apoyado la película. Todo se habría logrado, pues, a base de insistirle a la gente apropiada, y la Academia se plantea si esto puede haber infringido alguna de las normas de su funcionamiento.

Belloni recuerda en su texto cómo la Academia ha sido cada vez más estricta con respecto a la elaboración de nominaciones luego de abusos como los de Harvey Weinstein o el caso de Shine (1996), película protagonizada por Geoffrey Rush, con Fine Line Pictures haciendo acoso y derribo a los votantes. En 2014 también hubo un episodio similar que terminó en la retirada de esta nominación: el compositor Bruce Broughton por su canción Alone Yet Not Alone incluida en la película La odisea de los pioneros. La Academia anuló su candidatura a Mejor canción original al entender que había habido “presión indebida” a 70 académicos. La cuestión es, ¿qué norma habría infringido To Leslie?

Existe una regla referida a los “grupos de presión”: “está expresamente prohibido ponerse en contacto con los miembros de la Academia de forma directa para promocionar una película o un logro con vistas a su consideración por los premios de la Academia”. Algo que evidentemente muchos se saltan, aunque el caso de McCormack y su equipo apunta a haber sido especialmente escandaloso. Han enviado correos exhortando a hacer posteos sobre To Leslie todos los días, y se han asegurado aliados tan entusiastas como la actriz Frances Fisher, muy vinculada a la academia. Fisher llegó a escribir en Instagram que “parece que Viola, Michelle, Danielle y Cate tienen segura su nominación por su extraordinario trabajo”.

“Van a estar nominadas de todos modos así que no hace falta que votéis por ellas… en vez de eso, ¡votad por mi chica Andrea Riseborough!”. Resulta que Viola y Danielle se han caído de la nominación, y es lo que nos lleva a la preocupación fundamental por lo que la llegada de Riseborough a la competición implica. Chinonye Chukwu, directora de Till (estreno en España el 24 de febrero), ha escrito en Instagram que “vivimos en un mundo y trabajamos en industrias que están agresivamente comprometidas con la blancura y la perpetuación de la misoginia hacia las mujeres negras”.

En última instancia, lo que ejemplifica la nominación de Riseborough son las dinámicas de politiqueo que siguen imperando en Hollywood: un amiguismo de tintes raciales que deja fuera a voces más diversas y alejadas del entorno industrial. Lo que la Academia se juega es su imagen pública, y está por ver si en los próximos días toma una decisión con respecto a Riseborough (lo cual, por otra parte, sería una dolorosa falta de respeto hacia la actriz).

