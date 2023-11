La sorpresa de Kristen Stewart cuando fue a la fiesta de cumpleaños de Robert Pattinson y se encontró una pequeña reunión de 'Crepúsculo'

Hubo una pequeña reunión de Crepúsculo en el cumpleaños de Robert Pattinson, aunque no es precisamente algo que planeara el actor, quien cumplió 37 años el pasado mes de mayo y en noviembre ha anunciado que espera su primer hijo junto a Suki Waterhouse.

Resulta que la fiesta de cumpleaños de Pattinson contó con algunas invitadas inesperadas: una de ellas fue nada menos que Kristen Stewart. La actriz acudió por sorpresa a la celebración y allí se encontró, también inesperadamente, con Catherine Hardwicke, la directora de la primera película de la saga Crepúsculo, que en 2008 cambió la vida de Rob y Kristen para siempre.

Ha contado los detalles de la feliz coincidencia la propia Hardwicke en el podcast Happy Sad Confused, donde confiesa que se acopló a la fiesta con su amiga la actriz Toni Collette, que sí estaba invitada; ella y Pattinson han trabajado juntos en Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho (Parásitos) que se estrenará el año que viene.

"Fui a la fiesta de cumpleaños de Rob y me colé con mi amiga Toni Collette, que hacía poco que había hecho una película con él", relata Hardwicke. "Nos lo pasamos muy bien, y resulta que Kristen se coló allí también. (...) Cuando entró en la fiesta me vio y se quedó en plan: '¿Catherine? ¿En el cumple de Rob? ¿Qué está pasando?'. Le dije que me había colado con Toni y me contestó: ¡Bueno, yo también me he colado!".

"Fue hace unos meses y yo no me lo podía creer", concluye. "Nos dimos un abrazo todos juntos, fue una locura muy guay". Este reencuentro improvisado sucedió 11 años después del final de la saga Crepúsculo, y 10 desde que el romance que Pattinson y Stewart mantuvieron dentro y fuera de la pantalla se terminara definitivamente en mayo de 2013.

