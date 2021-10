Kristen Stewart confiesa que solo ha hecho '5 películas realmente buenas' en su carrera

Es indudable que los dos grandes protagonistas de la franquicia cinematográfica Crepúsculo han salido muy bien parados en su carrera. Si Robert Pattinson ha triunfado con sus trabajos con directores de la talla de Claire Denis y Christopher Nolan, y su llegada al universo DC como Batman, la trayectoria de Kristen Stewart no se ha quedado atrás.

Stewart estrena en las próximas semanas Spencer, el filme en el que interpreta a Diana de Gales y cuyo papel cosechaba las alabanzas de muchos en su paso por Venecia y San Sebastián. En mitad de la promoción del título, la actriz tiene ratos para regalarnos grandes declaraciones, respecto a las buenas palabras hacia el filme de Pablo Larraín. "Es un juego de azar. ¿Probablemente he hecho cinco películas realmente buenas, de 45 o 50 películas? Películas de las que diga: "¡Vaya, esa persona hizo una pieza bonita de arriba a abajo!".

Estas declaraciones forman parte de una entrevista realizada por The Sunday Times, que ha dado pie a numerosas especulaciones sobre estos posibles títulos. No obstante, esta sí revelaba que sus trabajos con Oliver Assayas (Clouds of Sils Maria y Personal Shopper) estarían dentro de estas 'películas realmente buenas'.

Pese a todo, Kristen también ha señalado que esto no significa que se arrepienta de haber realizado los filmes en los que ha trabajado, aunque algunas veces haya sido más que complicado. "Lo peor es cuando estás en medio de algo y sabes que no solo probablemente será una mala película, sino que todos nos estamos preparando hasta el final".

Con Spencer, todo apunta a que la actriz estadounidense podría hasta alcanzar su primera nominación al Oscar, según las quinielas. ¿Conseguirá Stewart alcanzar la cima de su filmografía como Lady Di?

