‘Knock at the Cabin’: la película de Shyamalan con Dave Bautista inicia su rodaje

M. Night Shyamalan ha tenido una carrera llena de altibajos, impulsada por un clásico absoluto como es El sexto sentido al tiempo que asaltada por fracasos de crítica y público como After Earth o Airbender, el último guerrero. Sin embargo, desde 2015 que el cineasta se ha asociado con Universal, parece que su obra ha encontrado cierto equilibrio: el tramo que va desde La visita a Tiempo, su última película, se caracteriza por éxitos de taquilla constantes, que han amparado la confianza del estudio en su trabajo. Tiempo, sin ir más lejos, costó apenas 18 millones de dólares y recaudó más de 90, de forma que Universal no ha dudado en bendecir su siguiente proyecto, por título Knock at the Cabin.

De este thriller no se sabe mucho. Durante unas semanas cundió el rumor de que Shyamalan quería componerlo de un único plano secuencia, pero fue desmentido, y solo podemos agarrarnos a certezas sobre su reparto, su fecha de estreno… y el inicio definitivo del rodaje. Shyamalan, recurriendo a su cuenta de Twitter, ha revelado que Knock at the Cabin acaba de iniciar su fotografía principal. Lo ha hecho posando por una claqueta y escribiendo lo siguiente: “Primer día. Primer plano. ¡Decimoquinta película! Knock at the Cabin”. A sus espaldas podemos atisbar lo que bien puede ser la cabaña de madera del título, donde seguramente se desarrollará una trama de la que no tenemos la más mínima pista.

First day. First shot. Fifteenth feature! Knock at the Cabin #knockatthecabin pic.twitter.com/cmMljrXFU9 — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) April 19, 2022

Knock at the Cabin es la segunda película tras Tiempo que Shyamalan rueda bajo protocolos pandémicos, y Universal ha fijado su fecha de estreno para el 3 de febrero de 2023. Con un guion original del autor de Señales, el fim ha reclutado como protagonista a Dave Bautista, en un nuevo hito para la ex-estrella de la lucha libre tras trabajar con Denis Villeneuve en Blade Runner 2049 y Dune. Junto a Bautista encontramos a dos colaboradores familiares para Shyamalan, pues Nikki Amuka-Bird intervino en Tiempo y Rupert Grint (Ron Weasley en la saga Harry Potter) es uno de los protagonistas de Servant: serie de Apple TV+ que apadrina Shyamalan y que llega a su fin en la futura cuarta temporada.

