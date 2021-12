‘Knock at the Cabin’: Dave Bautista protagonizará lo nuevo de Shyamalan

El renacimiento de M. Night Shyamalan es un hecho, y ha tenido lugar por entero en el seno de Universal. Bajo el sello Blumhouse, concretamente, el firmante de El sexto sentido le devolvió la credibilidad a su carrera tras varios fiascos a partir de La visita, a la que le siguieron Múltiple y Glass. Tiempo, su última película hasta la fecha, ha sido auspiciada directamente por Universal, y pese a que no ha terminado de convencer a la crítica (a nosotros sí) la taquilla ha acompañado lo suficiente como para que Shyamalan mantenga su libertad creativa de cara a su siguiente largometraje. Cuyo título es Knock at the Cabin, y del que no han trascendido detalles del argumento.

Se entiende que Knock at the Cabin será una película de terror, pero Universal se había contentado con fijar fecha de estreno para el 3 de febrero de 2023. Eso significa que Shyamalan tiene que ponerse a rodar de un momento a otro, y ahora The Hollywood Reporter recoge que ha fichado a Dave Bautista como actor protagonista. Es el único rostro del reparto confirmado hasta el momento, aunque cabe esperar que en los próximos días se anuncien más nombres. Y, si no es mucho pedir, una pista de cuál será su argumento, en sintonía a cuando supimos que Tiempo se inspiraba en la novela gráfica Castillos de arena de Pierre-Oscar Lévy y Frederick Peeters (aunque luego el film siguiera su propio camino).

Llegado de la lucha libre, Bautista pasa por ser actualmente una de las figuras más calculadoras de Hollywood a la hora de desarrollar su carrera. Esta elección de papeles le ha llevado a protagonizar como Drax el Destructor la franquicia Guardianes de la Galaxia paralelamente a participar en Ejército de los muertos o en Blade Runner 2049 y Dune de Denis Villeneuve: papel este último por el que siente un gran orgullo. Bautista protagonizará próximamente la secuela de Puñales por la espalda a cargo de Rian Johnson, y volverá como Drax tanto en Thor: Love and Thunder (estreno 6 de mayo de 2022) como en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 (para el 5 de mayo de 2023).

