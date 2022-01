Kirsten Dunst recuerda su primer desnudo en 'María Antonieta': "Fue abrumador"

Han pasado 16 años desde que Kirsten Dunst y Sofia Coppola actualizaran a esa María Antonieta en converse. La actriz, que entonces tenía 22 años, ha asegurado ahora que se sitió muy "nerviosa" durante la producción del filme. Lo ha hecho durante un encuentro con Jamie Dornan, quien también participó en la película, en las entrevistas Actors on Actors que organiza Variety.

"Todo lo que hacíamos era enrollarnos y no me sentía cómoda", ha asegurado la actriz: "Nunca es cómodo, nunca". Así, ha añadido que su primer desnudo en cámara lo protagonizó precisamente en María Antonieta: "Creo que la primera vez que enseñé mis pechos en mi vida fue con Sofia. Nunca usó esa toma y ni siquiera creo que estuvieras ahí. También me sentí abrumada".

Dornan, que precisamente debutó como actor en la piel del conde Axel Fersen, se ha mostrado sorprendido ante las palabras de la intérprete, afirmando que "lo llevaste muy bien, pensé que lo tenías todo bajo control".

Otro tipo de intimidad

El Poder del perro, su última película, esta vez dirigida por Jane Campion, ha sido una experiencia totalmente diferente para Dunst ya que su interés romántico en pantalla ha resultado ser su marido en la vida real, el actor Jesse Plemons. "Nos enamoramos como amigos creativos primero", contaba la actriz previamente a Indie Wire sobre trabajar con Plemons.

"Tuvimos una conexión creativa que nos unió. Había mucha libertad cuando hacíamos escenas juntos. Es como magia", añadía Dunst: "Jesse y yo hemos hablado sobre trabajar juntos porque confiamos el uno en el otro. Tenemos un buen equilibrio juntos".

