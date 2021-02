‘Killers of the Flower Moon’: Jesse Plemons también se apunta a lo nuevo de Scorsese

Esta semana Martin Scorsese volvía a saltar a la conversación pública a causa de un emotivo ensayo dedicado a Federico Fellini (y a la devaluación del cine como arte por culpa del algoritmo); algo que ha ocurrido simultáneamente a que su nueva producción siga desarrollándose. Se trata de Killers of the Flower Moon, que Scorsese dirigirá con vistas a un estreno en Apple TV+ y que ha ido apuntalando su reparto en los últimos días, contando ya con Lily Gladstone (First Cow) y dos actores fetiche del cineasta: Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, que se apuntaron al poco de que se anunciara un proyecto que el propio director identifica como lo más parecido a su “primer western”.

Ahora, The Hollywood Reporter recoge que Killers of the Flower Moon (cuya fuente original conocemos en España como Los asesinos de la luna) ha encontrado un protagonista en el rostro del tan solicitado Jesse Plemons. El actor de Fargo y Estoy pensando en dejarlo se ha convertido poco a poco en uno de los grandes secundarios de la actualidad, habiendo desempeñado de hecho un pequeño papel en la última película de Scorsese, El irlandés. La idea es que Plemons encarne a Tom White, agente del FBI que es enviado a Oklahoma a investigar los asesinatos de la tribu Osage, poseedora de grandes cantidades de petróleo.

Lo curioso del asunto es que este papel estuvo, durante los primeros compases de la producción, en manos de Leonardo DiCaprio. Eventualmente el actor quiso interpretar a un personaje algo más secundario pero en apariencia más estimulante para él: Ernest Burkhart, marido de la Molly Burkhart que interpreta Gladstone y que, junto a su tío William Hale (Robert De Niro) está involucrado en los crímenes. Este cambio de planes ocasionó que el guion de Eric Roth para Killers of the Flower Moon atravesara varias reescrituras, y que en base a ello Paramount empezara a desconfiar del proyecto, hasta el punto de ofrecer a Apple que lo financiara.

Así, será Jesse Plemons finalmente el investigador del caso, que como recoge Grann fue uno de los primeros que cimentó la reputación del FBI a partir de 1920. Killers of the Flower Moon aún sigue completando su reparto y la fecha de rodaje inicialmente fijada para este marzo (luego de que se aplazara por culpa de la crisis sanitaria) ha vuelto a postergarse al mes de mayo.