Kevin Smith se pasa a los NFTs: su próxima película solo estará disponible para 5.555 personas

Los NFTs (Non-Fungible Tokens) ha sumido a Hollywood en un inédito frenesí por adoptar esta tecnología y fijar a través de ella nuevas ventanas de exhibición. No importa lo cuestionados que están siendo en tanto a la contaminación medioambiental que conlleva la elaboración o su altísimo potencial especulativo; sí un poco más que su propia naturaleza conduzca a una inestabilidad enorme en su comportamiento dentro del mercado. Pero, igualmente, cada día son más los cineastas y empresas que tratan de subirse a ese carro con la esperanza de que el blockchain ayude a impulsar sus finanzas, y el último en sumarse a la lista es nada menos que Kevin Smith. Director que, por decirlo suavemente, ha visto tiempos mejores, y ha decidido recurrir a los NFTs para exhibir su nueva película.

No solo exhibirla, sino limitar frontalmente el acceso a quienes sigan fuera de la burbuja. KillRoy was here se estrenará a través de 5.555 únicas copias en formato NFT, a las que se podrán acceder a través de la plataforma Legendao en un punto por determinar de los siguientes tres meses. En dicha plataforma, quienes adquieran el NFT correspondiente dispondrán de la película junto a materiales extra como los comentarios del director, el making of o diversos concept arts. Para poder adquirirlos tendrán que obtener una “clave criptográfica”, que restringirá el acceso a cualquier persona fuera de esos 5.555 “afortunados”. “Cuando compras el NFT de KillRoy, obtienes acceso exclusivo a la película”, ha confirmado Smith, para informar acto seguido de otra importante característica.

“Pero lo más importante es que la versión específica de KillRoy que obtienes es TU KillRoy, con el que puedes hacer lo que quieras: tu propia película, convertirlo en un dibujo animado, obtener licencia para fabricar tarteras”, prosigue, según se hacen eco medios como IndieWire. “Nosotros empezamos la historia, ahora tú puedes continuarla. Y junto a un nuevo capítulo que rodaré el año que viene, los cortos que hagan los propietarios de KillRoy NFT formarán la mayor parte de nuestra antología de secuelas. Es una oportunidad emocionante y única de pasar de coleccionista de arte a artista colaborador”. Así es: el NFT de KillRoy was here también convertiría a su poseedor en un “socio creativo” de Smith, pasando a trabajar si así lo quiere en la secuela.

Por si la perspectiva de pagar por trabajar no te han quitado ganas de saber más del proyecto, hay que añadir que KillRoy was here debe su título a un grafiti muy popular durante la II Guerra Mundial con el que se comunicaban los soldados Aliados, y que consistía en un tipo de nariz pronunciada asomándose tras un muro. En cuanto a la película en sí, KillRoy was here ha tenido un desarrollo de lo más accidentado antes de terminar como token no fungible, pues Smith empezó con el proyecto hace más de cinco años, originalmente como una película centrada en el fantasma navideño Krampus. Como Michael Daugherty se le adelantó en 2015 al estrenar Krampus: Maldita Navidad, a Smith no le quedó más remedio que modificar la historia de arriba abajo.

Ahora se ha convertido en una antología de terror y comedia, que Smith empezó a rodar de forma efectiva en conjunto a varios estudiantes del Ringling College of Art and Design. No obstante, en 2018 Smith sufrió un ataque al corazón que le hizo distanciarse de KillRoy was here durante un tiempo, aprovechando entonces para desarrollar otros proyectos más sencillos como Jay y Bob el Silencioso: el reboot, así como escribir el guion de las nuevas secuelas de Clerks y Mallrats. Se desconoce en qué estado se encuentran estas últimas películas, pues todos los esfuerzos de Smith están ahora centrados en sacar adelante KillRoy was here. Cuyo tráiler, por cierto, pudimos ver en la Comic Con de 2020, antes de que Smith y su equipo eligieran estrategia de exhibición.

Puedes echarle un vistazo bajo estas líneas.

