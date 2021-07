Kevin Feige nunca quiso que ‘Viuda Negra’ tuviera cameos de compañeros Vengadores

Los responsables del Universo Cinematográfico de Marvel se toman la continuidad muy en serio, de forma que cada personaje tenga un lugar concreto en su esquema de acontecimientos… y estos personajes puedan aparecer recurrentemente a lo largo de las películas. Un ejemplo de tantos es el cameo que hizo Anthony Mackie como Falcon en Ant-Man, y en torno a una película de Viuda Negra (ambientada entre Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinity War) lo lógico era pensar que también habría intervenciones especiales de otros personajes del MCU. Finalmente, no ha sido así.

Y sorprende, ya que durante los primeros meses de producción cobró fuerza el rumor de que Robert Downey Jr. iba a reaparecer como Tony Stark una vez muriera (como le pasó a la propia Natasha Romanoff) en Vengadores: Endgame. Que el mejor amigo de Nat haya sido siempre Clint Barton hacía pensar, asimismo, que Jeremy Renner también se daría un garbeo por Viuda Negra, pero el film de Cate Shortland resulta hallarse completamente libre de Vengadores. Solo está el personaje de Scarlett Johansson y los miembros de su familia disfuncional enfrentándose a Taskmaster y al imperio de Dreykov (Ray Winstone).

¿A qué se debe este desinterés por dar voz a otros personajes importantes del MCU? Pues al parecer fue todo idea de Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios. “Inicialmente hubo discusiones sobre los diferentes personajes”, explicó Shortland a Total Film. “Kevin se portó realmente genial, porque dijo ‘ella no necesita a los chicos’. No queríamos que pareciera que necesitaba el apoyo. Queríamos que se mantuviera sola. Y lo hace”. Nat no necesita a nadie más que los personajes de Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz para sus nuevas aventuras, que se ambientan tiempo antes del heroico sacrificio que le vimos realizar en Endgame.

Ahora que Viuda Negra se ha estrenado (con gran éxito tanto en salas como en Disney+ con coste adicional) su arco parece haber concluido, pero Johansson asegura sentir demasiado cariño por el personaje y el citado Feige ha declarado que hay “más precuelas en camino”. Quizá Viuda Negra no sea lo último que veamos de Natasha Romanoff.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.