Kevin Feige lamenta haber "blanqueado" el personaje de El Anciano en 'Doctor Strange'

La imagen más conocida del personaje de El Anciano en los cómics del Doctor Strange de Marvel es la de un hombre asiático nacido en Kamar-Taj, un misterioso lugar situado en el Himalaya. Por ello cuando se estrenó la primera aventura en solitario del Hechicero Supremo no fueron pocos los que criticaron la decisión de haber ofrecido el papel a una actriz caucásica como es la británica Tilda Swinton.

No es que se pusiera en duda la participación de la gran y camaleónica Tilda Swinton, pero sí el haber "blanqueado" al emblemático personaje. En su momento, desde Marvel Studios se justificó la decisión desde el punto de vista de no perpetuar los tópicos sobre asiáticos, y prefirieron decantarse por un Anciano, el mentor del Doctor Strange, que no tuviera que identificarse necesariamente como un hombre o una mujer, ni tampoco perteneciente a una etnia concreta. Más bien que tuviera una apariencia humana, pero también que fuera similar a una especie de "manto" transparente (y que pasaba por diversas personas a lo largo de la historia).

"Marvel tiene un gran compromiso con la diversidad en los repartos de sus películas y de manera regular intenta alejarse de los estereotipos para darle vida al Universo Cinematográfico", respondieron también los estudios en su momento con un comunicado oficial para salir del paso. Por su parte, Tilda llegó a explicar que en el guion no aparecía ningún personaje asiático para que ella lo interpretara: "Nunca me pidieron que hiciera de asiática. Todo se revelará cuando veáis la película, espero".

Y cinco años después desde la primera aparición del personaje en el UCM la polémica sigue vigente. Recientemente, preguntado de nuevo por el tema en una entrevista de Men's Health, el mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha admitido que esa decisión fue un error.

"Entonces pensábamos que éramos tan listos, tan innovadores. No íbamos a caer en el cliché del arrugado, viejo, sabio hombre asiático. Pero fue una llamada de atención decir, 'Bueno, espera un momento, ¿hay otra manera de representarlo? ¿Hay otra manera de no caer en el cliché al contar con un actor asiático? Y la respuesta a esto, por supuesto, es sí", ha asegurado Feige.

Y pese a que el Anciano de Tilda también tuvo una breve presencia en Vengadores. Endgame de 2019, de momento, no se ha anunciado que aparezca en Doctor Strange 2: El multiverso de la locura que dirige Sam Raimi (y con fecha de estreno fijada para el 25 de marzo de 2022, al menos en Estados Unidos).

Para paliar posibles cuestiones raciales, recordemos que Marvel ya tiene a punto la primera aventura protagonizada por un superhéroe asiático, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos que protagoniza Simu Liu (aunque los tráilers no parecen haber gustado demasiado en algunos territorios de China, al considerar que la película luce demasiado "occidentalizada"), y está previsto que se estrene en cines el 3 de septiembre.