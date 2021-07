Kevin Feige está “avergonzado” por lo ocurrido con Scarlett Johansson y ‘Viuda Negra’

La estrategia de Disney para sobrellevar los estragos de la pandemia podría llevarle a los tribunales. Ayer supimos que Scarlett Johansson, por sorpresa y tras haber hablado alegremente con los medios durante la promoción de Viuda Negra, había impuesto una querella contra la Casa del Ratón en un tribunal de Los Ángeles por incumplimiento del contrato. ¿La razón? Su salario se basaba en los beneficios de taquilla de su último film del MCU: los mismos beneficios que quedarían forzosamente mermados a causa de la decisión de Disney de estrenar Viuda Negra de forma híbrida, al unísono entre las salas y Disney+.

La noticia ha sacudido a Hollywood, y podría sentar el precedente que no llegó a sentar Legendary Entertainment (que finalmente no demandó a Warner por el modelo híbrido al que se adscribían Godzilla vs. Kong y Dune) a la hora de enmarcar el descontento de numerosas voces de la industria por el comportamiento de los grandes estudios. Disney, por su parte, ya ha emitido un comunicado reaccionando a la denuncia de Johansson, que califica de “especialmente triste y angustiosa” y "sin ningún fundamento”. Al mismo tiempo, ya ha habido reacciones dentro del propio gremio de productores, que no tienen por qué compartir la opinión de la major.

Kevin Feige es el director creativo de Marvel Studios y principal ideólogo de su lucrativo Universo Cinematográfico, y al parecer tampoco quedó muy conforme con la estrategia de estrenar Viuda Negra (tras varios retrasos) simultáneamente en cines y Disney+. Vía What I’m Hearing, la newsletter del mismo Matthew Belloni que trabaja en The Hollywood Reporter, ahora sabemos que Feige comprende a la perfección el malestar de Johansson, y se encuentra muy incómodo con todo lo que está ocurriendo. “Es un hombre de empresa, y no es propenso a los enfrentamientos corporativos ni a las peleas a gritos. Pero he oído que está enfadado y avergonzado”, cuenta Belloni.

“Él presionó a Disney en contra del plan de día y fecha para Viuda Negra, prefiriendo la exclusividad de la gran pantalla y no queriendo molestar a su estrella. Luego, cuando las cosas se pusieron feas, la película empezó a fallar y el equipo de Johansson amenazó con litigar, él quiso que Disney arreglara las cosas con ella”. La desigual recepción de Viuda Negra en salas y streaming, que ha sembrado dudas sobre la liquidez del modelo híbrido, es sin duda lo que ha acabado precipitando la demanda de Johansson, y una dinámica que está por ver si pronto no se amplía a otros círculos de Hollywood.

