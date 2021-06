Kevin Bacon será finalmente el villano de ‘El vengador tóxico’

A su estreno en 1984 El vengador tóxico era una producción de Serie B de tantas a cargo de Troma Entertainment, pero la historia de este conserje transformado en horrible mutante atómico (y justiciero puntual) encandiló al público de tal modo que su inevitable culto se engrosó con secuelas, una serie de televisión, cómics y hasta un musical. Este culto es el responsable de que su remake a cargo de Legendary Entertainment esté recibiendo una atención muy detallada de los medios estadounidenses, que desde que Macon Blair fuera asignado como director y guionista han ido informando puntualmente del desarrollo del proyecto.

Recientemente se extendía la noticia de que Elijah Wood se había unido al reparto del nuevo Vengador tóxico en calidad de villano, suponiendo su reunión con Blair tras aparecer en su debut como realizador, la sensacional Ya no me siento a gusto en este mundo. Hoy cabeceras como The Hollywood Reporter se hacen eco, sin embargo, de que el papel de villano correrá finalmente a cargo de Kevin Bacon, como arrogante jefe del protagonista que tiene tratos con la mafia. El elenco de El vengador tóxico se encuentra formado, hasta ahora, por Peter Dinklage en el papel protagonista, Taylour Paige y Jacob Tremblay.

No sería la primera vez que Bacon acepta un papel inquietante en una producción superheroica, pues en el pasado ya interpretó al villano de X-Men: Primera generación e intervino en Super de James Gunn: una película cuya mezcla de gore y comedia estarían en consonancia con el tono de El vengador tóxico. A finales de junio Blair empezará a rodar en Bulgaria, sin que Legendary haya tanteado aún una fecha de estreno.

