Kenneth Branagh dirigirá el 'biopic' de los Bee Gees que prepara Paramount

Marcaron una época, la de la segunda mitad de la década de los 70, con sus temas de música disco y baladas, y sobre todo a partir del exitazo de la película Fiebre del sábado noche(1977) con John Travolta. Era cuestión de tiempo que la historia del grupo británico Bee Gees, compuesta por los hermanos Barry, Robin y Maurice, inspirara un biopic, y será cuestión de menos tiempo que se pongan manos a la obra con ello después de que Paramount Pictures haya elegido director. Será otro británico, Kenneth Branagh, según informa Deadline.

Naturalmente, en mente está la idea de intentar repetir el taquillazo de Bohemian Rhapsody hace tres años dedicado a Freddie Mercury , el líder de la mítica banda Queen (y papel por el que Rami Malek se hizo con el Oscar al mejor actor). Una buena muestra es que en la producción estará uno de los responsables de aquel fenómeno, Graham King.

Entre álbumes y singles, los Bee Gees se convirtieron en uno de los grupos que más discos vendieron en toda la historia de la música alcanzando la friolera de más de 220 millones de copias en todo el mundo. Y pese a que su popularidad empezó a decaer en los 80, o que Robin Gibb inició una popular carrera en solitario, el grupo siguió en activo hasta 2003, después de la muerte de Maurice, el hermano menor. En 2012 fallecería de cáncer otro de sus icónicos integrantes, Robin.

La película contará con el visto bueno del tercer hermano, Barry, que ejercerá como uno de los productores ejecutivos, y el guion lo está desarrollando el escritor, comediante y director británico Ben Elton quien ya colaboró con Branagh elaborando el guion de El último acto (All is True) en torno a los últimos días de Shakespeare.

De momento Branagh espera que en septiembre pueda, al fin, estrenarse su adaptación de la novela de Agatha ChristieMuerte en el Nilo, pospuesta varias veces a causa de la pandemia, y queda también pendiente conocer más datos sobre los posibles candidatos o elegidos para interpretar al carismático trío de hermanos. En cualquier caso será una propuesta que al menos nos permitirá rememorar (o descubrir) algunos de sus grandes éxitos: Stayin' Alive, Night Fever, More than a Woman, How Deep is Your Love, Too Much Heaven, Tragedy, To Love Somebody y un buen puñado más.

Mientras, y para ir haciendo boca, tenemos un imprescindible documental, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart dirigido por Frank Marshall y disponible en Movistar+.